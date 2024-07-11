Finlande : un prêt de la BEI de 435 millions d’euros permettra à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso de proposer des emballages durables pour les produits alimentaires et de soins personnels

EIB

Stora Enso va convertir l’usine d’Oulu pour fabriquer des emballages circulaires et recyclables pour les aliments et les produits de soins personnels.

Le prêt de la BEI contribuera à la réduction de la dépendance à l’égard des matières plastiques et ainsi à la lutte contre une source majeure de pollution à l’échelle mondiale.

La modernisation du site d’Oulu favorisera également la vitalité économique dans le nord de la Finlande.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 435 millions d’euros à l’entreprise d’exploitation forestière Stora Enso afin qu’elle puisse produire des emballages plus écologiques pour les aliments et les produits de soins personnels. Les fonds serviront à une modernisation majeure du site de production de Stora Enso à Oulu, où l’entreprise a déjà investi 1 milliard d’euros dans la production de solutions réutilisables et recyclables fabriquées à base de fibres pour l’emballage de biens de consommation.

La nouvelle ligne de production permettra à Stora Enso de proposer à son réseau mondial de clients un substitut abordable aux emballages en plastique, lesquels sont dérivés de combustibles fossiles à l’origine des changements climatiques et sont source de pollution en finissant souvent leur course dans les sols, les océans et les rivières du monde entier.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce prêt constitue une étape majeure vers un monde sans plastique et une économie fondée sur l’innovation et s’appuyant sur un modèle vert, neutre en carbone, durable et circulaire. Les solutions proposées par Stora Enso prouvent que l’économie verte est tout à fait capable de générer de la croissance, du développement et des emplois. Nous sommes très fiers de soutenir une innovation européenne qui profite à l’action mondiale en faveur du climat, améliore la protection de l’environnement et renforce la durabilité économique de la Finlande, de l’Union européenne et du monde. »

Avec son appui à un grand projet de bioéconomie à Oulu, la BEI renforce également la compétitivité de l’industrie de l’UE, favorise la croissance économique et les possibilités de développement dans le nord de la Finlande et consolide la cohésion économique et sociale au sein de l’UE.

« Ce nouveau prêt de la BEI nous apportera une flexibilité financière, mais il souligne aussi notre engagement en faveur d’une croissance durable et rentable. Pouvoir accéder à coup sûr à des capitaux à long terme provenant de diverses sources est un élément essentiel de notre stratégie, car cela nous permet d’investir dans de nouvelles opportunités de croissance », a déclaré Kaarlo Höysniemi, vice-président principal chargé de la trésorerie du groupe Stora Enso.

Le prêt de la BEI concourra à plusieurs initiatives clés de l’UE, notamment le pacte vert pour l’Europe, la stratégie pour la bioéconomie et le plan d’action en faveur de l’économie circulaire.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos de Stora Enso

Acteur de la bioéconomie mondiale, Stora Enso est l’un des principaux fournisseurs de produits renouvelables dans les domaines de l’emballage, des biomatériaux et de la construction en bois. Il s’agit aussi de l’un des plus grands propriétaires forestiers privés au monde. L’entreprise crée de la valeur avec ses produits recyclables bas carbone à base de fibres, grâce auxquels elle aide ses clients à répondre à la demande de produits durables renouvelables. Stora Enso emploie environ 20 000 personnes et son chiffre d’affaires en 2023 s’élevait à 9,4 milliards d’euros. Les actions de Stora Enso sont cotées auprès de Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) et Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Elles se négocient en outre sur les marchés de gré à gré (OTCQX) aux États-Unis sous forme d’ADR ou d’actions ordinaires (SEOAY, SEOFF, SEOJF).