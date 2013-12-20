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IPTO TRANSMISSION I

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 140 000 000 €
Énergie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2015 : 70 000 000 €
18/09/2014 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 18/09/2014
20130196
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IPTO TRANSMISSION I
Independent Power Transmission Operator S.A. (IPTO)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 282 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a significant part of IPTO's power transmission investment programme over the period 2012-2015, including (i) construction of Megalopoli EHV s/s and its initial connection to 400 kV and 150 kV, (ii) interconnection of Nea Makri (Attica mainland) to Polypotamos (island of Evia), and (iii) three smaller transmission schemes and a new energy management system.

The project is expected to enable the integration into the grid of new generation resources, including renewable energy, extend the transmission capacity and contribute to improve the reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some schemes of the project involving long 400 kV overhead lines will fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, while the remainder will fall under ANNEX II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in Greece and the provisions for biodiversity assessment of projects will be investigated during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 7of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51360065
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 3of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51360066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 1of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51360164
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 2of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51360165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 12of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51361199
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 14of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51361808
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 10of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51361885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 13of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51362390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 4of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51362600
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 5of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51363204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 8of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51363893
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 6of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51363894
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 9of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51364888
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 11of14
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51365185
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IPTO TRANSMISSION I
Date de publication
9 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52407882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - IPTO TRANSMISSION I
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123969112
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130196
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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