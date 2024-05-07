La région de l’Ombrie bénéficie pour la première fois du soutien d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne, dont le Groupe BEI est le principal partenaire de mise en œuvre.

Les travaux financés grâce aux ressources de la BEI contribueront à améliorer la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau.

Dans le cadre de la plateforme de conseil d’InvestEU, la BEI fournira également à Valle Umbra Servizi une assistance technique à titre gratuit pour élaborer un plan de décarbonation aligné sur les objectifs internationaux en matière de changements climatiques.

Entre 2016 et 2023, l’Italie a été, avec 3,75 milliards d’euros, la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Valle Umbra Servizi ont signé un accord de 35 millions d’euros visant à renforcer la résilience et l’efficacité du service de l’eau dans 22 municipalités de la province de Pérouse.

Le « prêt vert » accordé par la BEI relève d’une catégorie de financements exclusivement destinés aux projets contribuant à 100 % aux objectifs de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Il servira à mettre en œuvre une série d’interventions ciblées, telles que le raccordement des systèmes de distribution, la construction de nouveaux puits pour accroître l’approvisionnement en eau, l’extension du réseau d’assainissement et l’amélioration des processus d’épuration des eaux usées. Ces travaux contribueront à réduire les pertes d’eau et à améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité globales des services offerts sur le territoire.

L’opération marque en outre une étape importante pour la région, s’agissant du premier projet en Ombrie soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements en Europe d’ici à 2027. L’engagement du Groupe BEI en faveur de l’Italie dans le cadre d’InvestEU a déjà généré d’importantes retombées économiques pour le pays, le montant des financements y atteignant quelque 2,7 milliards d’euros.

Grâce à un nouvel accord conclu dans le cadre du mandat de la plateforme de conseil InvestEU, la BEI fournira une assistance technique gratuite à Valle Umbra Servizi en vue de l’élaboration d’un plan de décarbonation aligné sur les objectifs internationaux en matière de changements climatiques.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’intervention de la BEI vise à optimiser l’utilisation de l’eau, à améliorer la qualité du service de l’eau et à garantir la sécurité de son approvisionnement. Cette opération consolide notre rôle en tant que l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau en Italie et, grâce également à nos services de conseil, contribue à mettre en œuvre pour la première fois en Ombrie les ressources d’InvestEU. »

Vincenzo Rossi, président de Valle Umbra Servizi : « Le soutien de la BEI est une confirmation tangible de la trajectoire de croissance de notre entreprise. Les bénéfices en seront manifestes aussi bien sur le plan des retombées économiques et environnementales positives, que sur celui de l’amélioration des services sur l’ensemble du territoire desservi.

Je remercie sincèrement tous ceux qui collaborent quotidiennement au développement d’une vision entrepreneuriale commune. »

L’Italie, première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau

Avec plus de 1 600 projets et quelque 80 milliards d’euros de financements accordés depuis 1958, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Au cours des cinq dernières années, l’Italie a notamment été le principal bénéficiaire des ressources de la Banque consacrées au secteur de l’eau, avec 40 opérations financées pour un montant total de 3,75 milliards d’euros. Ce premier prêt accordé par la BEI à Valle Umbra Servizi s’ajoute à ceux récemment signés avec Acquedotto Pugliese (270 millions d’euros) ; Como Acqua (50 millions d’euros) ; Gruppo Hera (460 millions d’euros) ; ACEA (435 millions d’euros) ; Acque (130 millions d’euros) ; CIIP (50 millions d’euros) ; et Iren (150 millions d’euros).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Le groupe Valle Umbra Servizi est une entreprise de services collectifs intégrés, entièrement publique, desservant les 22 municipalités incluses dans la sous-circonscription territoriale 3 de l’Ombrie, situées dans la région de Foligno, Spoleto et Valnerina. Valle Umbra Servizi S.p.A. est responsable de la gestion du service intégré de l’eau (captage, adduction et distribution d’eau potable à usage civil, assainissement et épuration des eaux usées) et du service de propreté urbaine (collecte, transport et élimination des déchets et balayage).