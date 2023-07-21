© Como Acqua

Le prêt de la BEI vise à accroître la résilience du service de l’eau face à la sécheresse, à réduire les pertes d’eau et à améliorer l’efficacité énergétique.

Les interventions prévues de remise en état, d’agrandissement et d’optimisation portent sur les stations d’épuration, les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, et sur les infrastructures informatiques.

Entre 2016 et 2022, l’Italie a été, avec 2,9 milliards d’EUR, la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

Renforcer l’efficacité, la sûreté de l’approvisionnement et la résilience du service de l’eau et d’assainissement dans la province de Côme, tel est le principal objectif du prêt de 50 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Como Acqua S.r.l, l’entreprise publique assurant le service intégré d’eau auprès de quelque 500 000 habitants.

Concrètement, le plan d’investissement de Como Acqua pour la période allant de 2023 à 2026 prévoit une série de travaux concernant les 147 municipalités de la zone desservie, lesquels visent à moderniser les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et à accroître l’efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à réduire les pertes d’eau et à améliorer l’efficacité énergétique. Des travaux sont également prévus pour la rénovation, l’agrandissement et l’optimisation des stations de traitement de l’eau, des réseaux d’eau et des conduites d’assainissement, ainsi que des stations d’épuration des eaux usées. L’infrastructure informatique, notamment le système de télémétrie intégré, fera également l’objet d’améliorations.

Les fonds octroyés par la banque européenne du climat visent aussi à accroître la résilience du service de l’eau face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse, grâce à des investissements dans l’efficacité du réseau, l’interconnexion des systèmes d’eau et la gestion des ressources hydriques.

Andrea Clerici, chef de division Secteur public et opérations réglementées – Italie et Malte à la BEI : « Ce financement représente une avancée importante dans l’amélioration de la qualité et de la durabilité du service de l’eau en Lombardie. Soutenue par la banque européenne du climat, Como Acqua S.r.l. sera en mesure de mener à bien son plan d’investissement, garantissant ainsi la fiabilité, l’efficacité et la résilience du service intégré de l’eau dans la province de Côme. »

Enrico Pezzoli, PDG de Como Acqua : « Le soutien de la BEI témoigne de manière concrète du niveau de croissance atteint par notre société, à en juger par le type d’entreprise ayant accès à un tel appui de la part du secteur bancaire. J’adresse mes sincères remerciements à tous nos membres, car seul le partage d’une vision et de perspectives communes permet de franchir des étapes significatives. Je tiens également à remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien avec engagement et responsabilité afin que Como Acqua puisse s’acquitter toujours plus efficacement de sa mission fondamentale consistant à protéger le droit d’accès à l’eau potable. »

La BEI : un soutien décisif au secteur de l’eau en Italie

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs mondiaux de fonds du secteur de l’eau, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Como Acqua

Société composée entièrement de capitaux publics locaux, Como Acqua S.r.l. opère selon les modalités spécifiques des contrats de quasi-régie, dont l’objet exclusif est la gestion et la fourniture du service intégré de l’eau (l’ensemble des services publics de captage, d’adduction, de distribution, d’assainissement et d’analyse de l’eau) et la gestion administrative et financière des réseaux, installations et autres actifs essentiels à l’exploitation des services publics. Active depuis 2019, la société connaît une croissance constante de son périmètre opérationnel, de ses effectifs et en particulier de ses investissements annuels, qui atteignent 34,399 millions d’EUR.