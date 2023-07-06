Cofinancés par la BEI, les investissements contribueront à améliorer la couverture et la qualité du service intégré de l’eau, à réduire les pertes en eau et à accroître l’efficacité énergétique.

Soutenue par la BEI, ACEA renforcera également la résilience du service de l’eau face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse.

Entre 2016 et 2022, l’Italie a été, avec 2,9 milliards d’EUR, la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

Le prêt de 435 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à ACEA a pour principal objectif de renforcer et d’améliorer les infrastructures de manière à fournir aux citoyens un service d’eau plus efficace et plus résilient. Signée ce jour à Rome par Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations à la BEI, et par Sabrina Di Bartolomeo, directrice financière d’ACEA, l’opération constitue la première tranche de 235 millions d’EUR sur le montant total du prêt de 435 millions d’EUR approuvé par le Conseil d’administration de la BEI.

La BEI cofinance le plan d’investissements pour la période 2023-2026 d’ACEA Ato 2, la société du groupe qui gère le service de l’eau de Rome et sa zone métropolitaine. Les investissements visent à remettre à niveau les infrastructures d’eau et d’assainissement, à améliorer la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau et à perfectionner l’efficacité opérationnelle, s’agissant notamment de réduire les pertes d’eau et d’accroître l’efficacité énergétique. Les ressources mises à disposition par la BEI contribueront également à renforcer la résilience du service face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse, grâce à des investissements dans l’efficacité du réseau, l’interconnexion des systèmes d’eau et la gestion des ressources hydriques.

Cette opération confirme le rôle de la BEI en tant que principal prêteur de référence pour ACEA, le groupe ayant bénéficié de près d’un milliard d’EUR de financements au total. En outre, elle consolide davantage les relations déjà excellentes entre les deux parties.

Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations à la BEI : « En tant que banque européenne du climat, nous nous réjouissons de soutenir le plan d’investissements d’ACEA Ato 2 au bénéfice du service intégré de l’eau. Il contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens et à leur assurer un approvisionnement en eau plus fiable, durable et résilient. »

Sabrina Di Bartolomeo, directrice financière d’ACEA : « Appui aux investissements visant l’amélioration et le développement des infrastructures de l’eau de la ville éternelle, ce financement est une reconnaissance claire de l’engagement d’ACEA en faveur de la mise en place d’infrastructures durables. En outre, il renforce la relation entre notre groupe et la BEI, l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau en Europe. »

La BEI : un soutien décisif au secteur de l’eau italien

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs mondiaux de fonds du secteur de l’eau, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements. Annoncé ce jour, le prêt accordé à ACEA s’ajoute à ceux récemment signés avec le groupe CAP, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT, le groupe Iren, CIIP, et Acque.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

ACEA

ACEA est l’un des principaux groupes industriels italiens. Coté à la Bourse italienne depuis 1999, il gère et développe des réseaux et des services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’environnement. Ses segments d’activité incluent notamment le service intégré de l’eau, la distribution d’électricité, l’éclairage public et artistique, la vente d’électricité et de gaz, la production d’énergie principalement à partir de sources renouvelables, et le traitement et la valorisation des déchets. Desservant quelque 9 millions d’habitants dans le Latium, en Toscane, en Ombrie, en Molise et en Campanie, ACEA est le premier opérateur national dans le secteur de l’eau. Il est aussi l’un des principaux acteurs italiens dans la distribution d’énergie, avec environ 9 TWh d’électricité distribuée dans la ville de Rome, ainsi que dans la vente d’énergie avec quelque 8 TWh d’électricité vendue. Avec 1,7 million de tonnes de déchets gérés chaque année, ACEA est l’un des principaux opérateurs italiens du secteur de l’environnement.