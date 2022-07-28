© ALFA

Des investissements qui visent à améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services intégrés de l’eau dans la province de Varèse, et contribuent à atténuer l’urgence actuelle en matière d’eau.

Ce premier financement accordé à Alfa par la BEI s’ajoute à ceux dont plusieurs opérateurs italiens du secteur ont récemment bénéficié.

Le projet est conforme à l’accord de Paris et aux objectifs de la BEI en matière de climat.

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde, avec plus de 1 600 projets et quelque 79 milliards d’EUR de financements accordés.

Améliorer la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau, réduire les pertes d’eau et renforcer l’efficacité énergétique au profit des habitants de la province de Varèse, voilà l’objectif du financement de 75 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Alfa S.r.l, le gestionnaire public du service intégré de l’eau de la province.

Contribuant à lutter contre la crise due au manque d’eau qui frappe actuellement l’Italie, les interventions prévues sont conformes à l’accord de Paris et aux objectifs énoncés dans la Feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Compte tenu de l’état d’urgence dû à la sécheresse à la suite de l’absence prolongée de pluie et du manque d’eau qui touche le pays, investir dans les infrastructures est, aujourd’hui plus que jamais, fondamental pour réduire les pertes d’eau et renforcer l’efficacité énergétique. En Italie, en moyenne, 40 % de l’eau entrant dans le réseau de distribution n’arrive jamais aux robinets dans les maisons. Des projets tels que celui signé avec Alfa contribuent à réduire considérablement les pertes afin d’améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services d’eau. C’est le seul moyen pour garantir la sécurité, l’approvisionnement et la gestion durable de l’eau en Italie et en Europe. »

Paolo Mazzucchelli, président d’Alfa Srl : « Il s’agit d’une étape majeure pour Alfa, au moment où s’achève le processus de consolidation de l’ensemble des sociétés des services d’eau de la province de Varèse, désormais fusionnées au sein de l’opérateur que je représente. Après les deux dernières années de forte croissance qualitative et quantitative, due notamment au partenariat industriel établi avec CAP Holding S.p.A., Alfa peut enfin nouer le dialogue avec le secteur financier. Grâce au précieux soutien de la BEI, institution très attentive non seulement aux besoins du secteur de l’eau, mais aussi, plus généralement, aux questions environnementales, nous pouvons mettre en œuvre un programme d’investissement d’un montant de 151 millions d’EUR, cofinancé à hauteur de 75 millions d’EUR par la BEI. Ces fonds serviront pour des interventions et des travaux indispensables au niveau local, qui auront des répercussions positives pour l’environnement et la qualité de vie de nos concitoyens, ainsi que pour le développement économique et social, dans une perspective de durabilité. »

Avec le soutien de la banque de l’UE, Alfa renforcera la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau, dans le but de réduire les pertes d’eau et d’améliorer son efficacité énergétique au profit des citoyens et du territoire desservi. En outre, le projet prévoit des investissements dans les systèmes d’évacuation des eaux urbaines afin d’améliorer la résilience des infrastructures existantes face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon les estimations de la BEI, plusieurs emplois pourraient être créés au cours de la phase de mise en œuvre du projet. Ainsi, Alfa recruterait à elle seule 45 personnes à temps plein afin de pouvoir desservir la zone de couverture élargie.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Alfa S.r.l.

Alfa Srl est l’opérateur du service provincial intégré de l’eau. La société entièrement publique a pour membres les 135 communes de la province de Varèse, la province elle-même et 8 autres communes des provinces voisines. Actuellement, l’entreprise gère :

les systèmes de distribution d’eau de 103 communes, desservant 655 258 habitants, sur un réseau de 4 296 kilomètres alimenté par 355 sources et 300 puits ;

137 réseaux d’assainissement municipaux, desservant 878 094 habitants sur un réseau de 3 724 kilomètres comprenant 358 stations de relèvement ;

80 stations d’épuration desservant 1 141 108 équivalents-habitants et 152 communes, et traitant une centaine de millions de mètres cubes d’eaux usées chaque année.

À l’heure actuelle, Alfa Srl emploie 363 personnes (106 provenant des entreprises acquises) qui assurent non seulement les activités de gestion des installations, mais aussi l’administration et la facturation et garantissent un service d’urgence opérationnel 24 heures sur 24 tous les jours de l’année. Clôturé au 31.12.2021, son dernier bilan affiche une valeur de production avoisinant les 116 millions d’EUR.