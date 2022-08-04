© Shutterstock

Le projet vise à renforcer et à améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et à permettre l’entretien extraordinaire des installations.

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde, avec plus de 1 600 projets et quelque 79 milliards d’EUR de financements accordés.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance à hauteur de 50 millions d’EUR le programme d’investissement quadriennal de Veritas. Cette entreprise entièrement publique gère le service intégré de l’eau dans la région du Conseil du bassin de la lagune de Venise, qui comprend 29 communes relevant de la ville métropolitaine de Venise et 7 de la province de Trévise (Vénétie).

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Améliorer l’efficacité du système de collecte et de traitement des eaux usées est essentiel non seulement pour réduire la pollution et les risques pour la santé humaine, mais aussi pour restituer une eau plus propre à l’environnement. La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde et l’opération signée avec Veritas confirme une fois de plus son engagement envers les entreprises locales qui souhaitent améliorer les services permettant de soutenir les collectivités locales. »

Vladimiro Agostini, président de Veritas : « Un traitement toujours plus efficace des eaux usées permet aux populations de bénéficier d’un meilleur environnement, en particulier dans une zone aussi délicate et fréquentée que la lagune de Venise. C’est aussi grâce au traitement des eaux que l’ensemble du littoral vénitien peut depuis des années hisser le pavillon bleu, gage de l’excellente qualité de la mer, des eaux et des services offerts. La protection du territoire et des ressources en eau est une priorité absolue pour ceux qui, comme nous, prennent soin de l’environnement. Le financement que la BEI a renouvelé à Veritas constitue une nouvelle étape importante dans la protection de l’environnement et le recyclage de l’eau de récupération, qui permet d’économiser des ressources en eau précieuses, en particulier lorsqu’une réutilisation immédiate de ces eaux est également possible. »

Le projet vise à améliorer l’efficacité du système de collecte et de traitement des eaux usées et à réaliser des opérations d’entretien extraordinaires nécessaires pour renforcer l’efficacité des réseaux d’eau et des stations d’épuration gérés publiquement. En bénéficieront plus de 1,5 million de personnes, y compris les « équivalents-habitants », c’est-à-dire les travailleurs, les touristes, les navetteurs et les étudiants. En outre, des investissements dans les infrastructures de gestion des eaux de pluie et dans les systèmes d’évacuation des eaux urbaines sont prévus afin de limiter la surcharge du réseau d’égouts en cas de fortes pluies et d’améliorer la résilience de ces infrastructures face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Ces interventions sont conformes à l’accord de Paris et aux objectifs énoncés dans la Feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat. La BEI est la banque européenne du climat. Avec plus de 1 600 projets et quelque 79 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Le financement dont bénéficie Veritas est le deuxième que la BEI lui octroie et s’ajoute aux accords récemment signés entre la Banque et Iniziative Bresciane (IBRE), BrianzAcque (BA), Gruppo CAP, Tea Spa et Alfa S.r.l.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Société anonyme entièrement publique, Veritas fournit des services environnementaux à 51 municipalités membres (la zone métropolitaine de Venise et une partie de la province de Trévise), sur un territoire de 2 650 km², qui compte 930 000 habitants et accueille plus de 50 millions de touristes.

Comptant parmi les dix premières entreprises nationales de services publics essentiels, Veritas gère le cycle intégré des déchets, le service intégré de l’eau, d’autres services urbains collectifs et la production d’énergie à partir de sources renouvelables.