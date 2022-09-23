La BEI contribue à hauteur de 150 millions d’EUR au programme d’investissement de SMAT pour la période 2022-2027.

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde, avec plus de 1 600 projets et quelque 79 milliards d’EUR de financements accordés.

Les investissements financés sont conformes à l’accord de Paris et aux objectifs de la BEI en matière de climat.

En marge du Festival de l’eau organisé au centre de congrès Lingotti de Turin, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe SMAT ont conclu un accord portant sur un prêt de 150 millions d’EUR visant à améliorer la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau dans les 303 communes de la province de Turin, au profit d’environ 2,2 millions de citoyens. L’accord a été signé ce matin par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Paolo Romano, président de SMAT.

Il s’agit de l’un des premiers prêts verts de la BEI en faveur du secteur de l’eau. Il vise à améliorer les services de gestion de l’eau assurés par SMAT au moyen d’une série de projets axés sur la durabilité, l’action pour le climat et la protection de l’environnement.

Dans la pratique, le soutien de la BEI contribuera à renforcer les installations de captage et de traitement de l’eau gérées par SMAT ainsi que le réseau de distribution et de collecte des eaux usées. L’objectif final est d’accroître l’efficacité, la sécurité et la résilience des services d’approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées, conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de la feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat.

La BEI est la banque européenne du climat. Avec plus de 1 600 projets et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. En Italie, entre 2016 et 2021, la BEI a financé plus de 30 opérations pour un montant de 2,3 milliards d’EUR, contribuant ainsi à mobiliser des investissements de près de 7,6 milliards d’EUR. Le présent financement en faveur de SMAT est le cinquième à avoir été octroyé par la BEI ; il vient s’ajouter aux accords récemment signés entre la Banque et Iniziative Bresciane (IBRE), BrianzAcque (BA), Gruppo CAP, Tea Spa, Alfa S.r.l et Veritas.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’Italie est l’un des pays européens qui consomme le plus d’eau par habitant, mais en même temps, elle est aussi l’un de ceux qui investit le moins dans l’entretien des infrastructures liées à l’eau. Grâce à la coopération de longue date entre la BEI et SMAT, encore renforcée par la présente opération, 2,2 millions de citoyens habitant dans la province de Turin bénéficieront de services d’eau plus efficaces, plus sûrs et plus résilients. »

Paolo Romano, président de SMAT, a exprimé sa satisfaction : « Ce financement marque la continuité de la relation entre SMAT et la BEI, complétant les 410 millions d’EUR déjà alloués à l’entreprise entre 2007 et 2021, dont 290 millions d’EUR ont été intégralement remboursés. En outre, le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre des récents résultats positifs enregistrés par SMAT, qui démontrent la solidité de ses performances opérationnelles et financières. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

SMAT

SMAT est l’un des chefs de file du secteur des services intégrés de l’eau ; le groupe gère ces services dans 290 communes de l’agglomération de Turin, assurant l’approvisionnement en eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées pour la clientèle qu’il dessert, soit plus de 2,2 millions d’habitants.

Pour mener à bien ses activités, l’entreprise conçoit, construit et gère des sources diverses d’approvisionnement en eau, des installations de production d’eau potable faisant appel à des technologies de pointe, des stations d’épuration et de réutilisation des eaux urbaines résiduaires, des réseaux de collecte, d’épuration et de réutilisation de même que des centrales de cogénération et de récupération d’énergie.