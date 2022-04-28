© Tea Spa

Les investissements visent à améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services intégrés de l’eau en Lombardie.

La banque de l’UE finance la mise en place de nouvelles canalisations pour le raccordement des systèmes d’approvisionnement en eau et la construction de nouveaux réseaux d’assainissement.

Le projet est conforme à l’accord de Paris et aux objectifs de la BEI en matière de climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance à hauteur de 60 millions d’EUR les investissements de Tea SpA pour la période 2022-2026, au bénéfice de plus de 300 000 citoyens dans la province italienne de Mantoue.

Mis en œuvre par Aqa Srl, filiale de Tea SpA, les investissements visent à soutenir les infrastructures de gestion des eaux usées en vue d’améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services intégrés de l’eau en Lombardie. Forte du soutien la BEI, Tea SpA contribuera à la fois à réduire les pertes d’eau et à améliorer l’efficacité énergétique et la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes, aidant ainsi à lutter contre les changements climatiques. L’impact sur l’emploi des investissements appuyés devrait être de quelque 200 postes en phase de construction.

Plus précisément, le financement octroyé par la BEI servira à la mise en place de nouvelles conduites pour raccorder les systèmes d’approvisionnement en eau. Il permettra aussi de réhabiliter les réseaux d’approvisionnement, dont les fuites d’eau seront réduites, et de construire de nouveaux réseaux d’égouts, en incluant les travaux connexes et les stations d’épuration.

Le projet contribuera à améliorer sensiblement la qualité de l’environnement, grâce à la réduction de la quantité d’eau inutilisée, et apportera d’importants avantages du point de vue de la santé publique en augmentant la couverture et la qualité des services de collecte et de traitement des eaux usées. Également pertinentes pour la réduction des émissions de CO 2 , les interventions sont conformes aussi bien à l’accord de Paris qu’à la feuille de route de la banque du climat de la BEI, qui est la banque européenne du climat. Avec plus de 1 600 projets et près de 79 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Croatie, en Espagne, en Italie, à Malte, au Portugal et en Slovénie : « L’eau fait partie du patrimoine de l’humanité. Source de vie, elle est aussi l’une des ressources naturelles les plus menacées par les changements climatiques. L’accélération des phénomènes météorologiques extrêmes a de graves répercussions sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau. On estime que d’ici 2025, 800 millions de personnes seront confrontées à des pénuries d’eau. C’est pourquoi, dans son rôle de banque européenne du climat, la BEI soutient des projets comme celui signé ce jour avec Tea SpA, qui vise à améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services intégrés de l’eau en Europe et dans le monde. »

Lorenzo Amadeo, directeur financier de Tea SpA : « Nous sommes ravis que notre demande de financement ait été acceptée par la BEI, car elle est une partenaire logique pour une entreprise comme la nôtre. Ainsi, nous pourrons aller de l’avant avec les investissements importants prévus dans le plan pour le développement des infrastructures, réseaux et systèmes de distribution d’eau de la province. Ces investissements visent à améliorer l’environnement, ainsi que la durabilité, la qualité, l’efficacité énergétique et la résilience des infrastructures ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

Groupe Tea

Tea fournit des services publics locaux dans la province de Mantoue. Le groupe assure notamment les services suivants : cycle de l’eau, propreté urbaine, traitement et élimination des déchets, espaces verts publics, énergie (électricité, gaz, chauffage urbain), éclairage public et artistique, infrastructures de distribution de gaz et de chaleur, mobilité électrique, services d’inhumation et services funéraires. Depuis le 1er janvier 2022, Tea est devenue une « Società Benefit » (équivalent italien de la société à mission), renforçant ainsi son engagement en faveur d’un modèle de croissance durable.