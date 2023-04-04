L’opération vise à renforcer le réseau de distribution d’eau, la collecte des eaux usées et les stations d’épuration au bénéfice de plus d’un million de personnes et à améliorer la résilience du secteur face à la sécheresse.

Il s’agit du tout premier financement lié au développement durable accordé par la BEI au secteur de l’eau.

Entre 2016 et 2022, l’Italie a été, avec 2,9 milliards d’EUR, le premier bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

Améliorer les services hydriques intégrés pour 1 million d’habitants dans les provinces de Gênes et de La Spezia tout en atténuant la crise actuelle de l’eau grâce à une gestion prudente de la ressource, tel est l’objectif principal du financement lié au développement durable de 150 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Iren. Cheffe de file dans le domaine des services collectifs multiples dans le nord-ouest de l’Italie, cette entreprise est aussi l’un des principaux opérateurs de services hydriques du pays.

Plus précisément, les investissements prévus visent à renforcer le réseau de distribution d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les stations d’épuration dans les provinces de Gênes et de La Spezia, en contribuant à assurer le respect des principales réglementations européennes. La résilience du service de l’eau face à la sécheresse sera également améliorée grâce à des investissements favorisant l’efficacité du réseau et la remise en état des installations de stockage de l’eau.

Le financement innovant mis à disposition par la BEI prévoit un ajustement de la marge sur la base des résultats obtenus par Iren au regard de certains indicateurs prédéfinis (les principaux indicateurs de résultat ou PIR) liés à la réduction des pertes d’eau. Il s’agit de l’un des premiers prêts verts octroyés par la banque de l’UE dans le secteur de l’eau au niveau mondial.

La BEI, banque européenne du climat, est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR dans le pays, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce à cette opération, la BEI, en tant que banque européenne du climat, confirme son rôle parmi les principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau en Italie. Le financement lié au développement durable accordé à Iren vise à favoriser la réduction des pertes d’eau et démontre le caractère innovant des produits financiers proposés par la BEI pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

Gianni Vittorio Armani, PDG du groupe Iren : « L’urgence climatique et ses effets sur le système hydrique mettent en lumière la nécessité d’interventions immédiates et complémentaires dans le secteur de l’eau. Ce nouveau prêt octroyé par la BEI, avec laquelle nous collaborons depuis de longues années, constitue une source de financement parfaite à l’appui du plan industriel récemment approuvé qui prévoit, dans le cadre du pilier stratégique de la transition écologique, l’utilisation prudente des ressources en eau. L’objectif de notre groupe est de faire passer les pertes de réseau de 31 % actuellement à 20 % d’ici 2030 en augmentant la capacité d’épuration des eaux usées et de réutilisation de la ressource, en améliorant les infrastructures actuelles et en développant de nouvelles, et en générant des effets positifs dans les régions où nous opérons non seulement pour l’environnement et la qualité de vie de leurs habitants, mais aussi pour le développement économique et social de l’ensemble du pays. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Iren

Iren est la première entreprise de services collectifs multiples dans le nord-ouest de l’Italie. Elle intervient dans les domaines de l’électricité, du gaz, de l’énergie thermique pour le chauffage urbain, de l’efficacité énergétique et de la gestion des services hydriques intégrés, des services environnementaux et des services technologiques. Le groupe s’emploie à placer les régions dans une trajectoire de croissance durable en intervenant comme partenaire de référence pour les collectivités et les administrations publiques dans les projets de développement et de valorisation. Avec ces objectifs, l’entreprise a approuvé en 2021 un plan stratégique décennal, le plus ambitieux de son histoire. Dans sa version actualisée en mars 2023, il prévoit 10,5 milliards d’investissements à l’horizon 2030, en s’appuyant sur trois piliers : la transition écologique, l’attention portée à la région et la qualité du service.