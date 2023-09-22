Les améliorations visent à réduire les pertes d’eau, à renforcer la résilience face aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes et à rénover les infrastructures existantes liées au service de l’eau.

Le projet est conforme à l’accord de Paris et aux objectifs de la BEI en matière de climat.

Des fonds supplémentaires provenant du PRR s’ajouteront aux ressources de la BEI pour appuyer le projet d’AQP.

Entre 2016 et 2022, la BEI a financé le secteur italien de l’eau à hauteur de 2,9 milliards d’EUR.

Améliorer le service de l’eau et le traitement des eaux usées afin d’assurer des prestations plus efficaces et plus résilientes à plus de 4 millions d’habitants des régions italiennes des Pouilles et de la Campanie, tel est le principal objectif du prêt vert de 270 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP).

Concrètement, les ressources de la BEI soutiendront le programme d’investissements d’AQP pour la période 2023-2027 dans le domaine du service de l’eau et du traitement des eaux usées. Outre le financement octroyé par la banque de l’UE, AQP bénéficiera de fonds supplémentaires au titre du plan national pour la reprise et la résilience (PRR).

Les ressources de la BEI et du PRR permettront à AQP de mettre en œuvre une centaine d’interventions de petite et moyenne envergure en vue d’améliorer la préservation et l’utilisation efficace des ressources en eau, de réduire les pertes d’eau sur le réseau et d’assurer le respect des réglementations nationales et européennes en matière d’environnement. Les investissements contribueront à améliorer l’approvisionnement en eau, la collecte des eaux usées, mais aussi à moderniser les stations d’épuration existantes et à construire de nouveaux réseaux d’assainissement. Il est également prévu d’améliorer la transition numérique d’AQP grâce à l’installation de compteurs intelligents et de renforcer la résilience des systèmes d’approvisionnement face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse.

Le financement dont bénéficie AQP est l’un des premiers prêts verts consentis par la BEI en faveur du secteur de l’eau italien et le premier accordé à un opérateur du sud du pays. Ce type de prêt soutient des interventions prioritaires dans les domaines de la durabilité, de l’action pour le climat et de la protection de l’environnement exclusivement.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce à cette opération, la BEI – la banque européenne du climat – confirme son positionnement parmi les plus grands bailleurs de fonds du secteur italien de l’eau, auquel elle a accordé, pour la seule année 2023, plus de 1,3 milliard d’EUR. Les ressources de la BEI et du PRR vont permettre à l’opérateur de réduire les pertes d’eau et d’améliorer la qualité et les services de l’eau dans les 260 municipalités desservies par AQP dans les Pouilles et en Campanie. »

Domenico Laforgia, président d’AQP : « Le prêt vert de la BEI soutiendra le plan stratégique d’Acquedotto Pugliese. Les investissements prévus d’ici 2026 s’élèvent à 2 milliards d’EUR et, pour la seule année 2022, nous avons déjà mis en œuvre plus de 312 millions d’EUR d’investissements. Les objectifs sont ambitieux : à l’achèvement des travaux, nous prévoyons une diminution des pertes d’eau de l’ordre de 44 millions de m3 et la gestion en interne de 130 000 tonnes de boues d’épuration. En outre, AQP vise à autoproduire 91 GWh d’énergie à partir de sources renouvelables. Les avantages seront tangibles, tant du point de vue de l’amélioration des services que de l’impact économique, social et environnemental. »

La BEI : un soutien décisif au secteur de l’eau en Italie

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs mondiaux de fonds du secteur de l’eau, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements. Troisième financement accordé par la BEI à AQP, ce prêt s’ajoute à ceux récemment signés en 2023 avec le groupe Iren (Ligurie), CIIP (Marches), Acque Spa (Toscane), ACEA (Latium), le groupe HERA (Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne et Vénétie) et Como Acqua (Lombardie).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Acquedotto Pugliese S.p.A. Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), avec ses 20 000 km de réseaux d’eau desservant plus de 4 millions de citoyens, ses 12 000 km de réseaux d’assainissement et ses 184 stations d’épuration, figure parmi les principaux acteurs nationaux de la gestion intégrée du cycle de l’eau et les ouvrages de génie civil les plus complexes d’Europe. Opérant dans la « zone territoriale optimale » des Pouilles, le réseau d’AQP est l’un des plus longs au monde et le plus grand d’Italie de par le territoire national desservi, garantissant l’approvisionnement en eau potable des Pouilles (100 % de la population), de la Basilicate (25 %) et de la Campanie (2 %). Les services fournis par AQP vont du captage et de la collecte à la potabilisation et à la distribution de l’eau, en passant par l’assainissement et l’épuration des eaux usées. En sa qualité de société mère, Acquadotto Pugliese S.p.A. contrôle Aseco S.p.A., une société spécialisée dans le traitement et la valorisation des biodéchets.