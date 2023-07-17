Le prêt de la BEI contribuera à améliorer la résilience du cycle intégré de l’eau, l’efficacité énergétique et la gestion des services environnementaux dans les régions desservies par l’entreprise italienne « multi-services ».

Service de l’eau : renforcement des infrastructures existantes, promotion de la réutilisation des ressources, garantie de la qualité et de la continuité du service, y compris en cas de sécheresse et de phénomènes météorologiques extrêmes.

Services énergétiques : mise au point de systèmes photovoltaïques, y compris de petite dimension, afin d’augmenter la production d’énergie de source renouvelable, et installation de compteurs intelligents de deuxième génération pour améliorer l’efficacité énergétique.

Services environnementaux : construction et modernisation d’installations en vue d’accroître les capacités de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets.

Accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au groupe Hera, l’une des 40 premières entreprises italiennes par sa capitalisation (cotée à l’indice FTSE MIB) et desservant plus de 300 communes italiennes, le prêt de 460 millions d’EUR vise principalement à renforcer la résilience du service intégré de l’eau, à augmenter la production d’énergie de source renouvelable, à promouvoir l’efficacité énergétique, la décarbonation et l’économie circulaire, et à améliorer le traitement et la collecte des déchets. Il permet ainsi d’accompagner les régions desservies par le groupe Hera sur la voie d’une transition écologique durable et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Par ce prêt, la banque de l’UE choisit de financer plus de 60 projets du groupe Hera. Alignés sur la taxinomie européenne et répondant aux objectifs fixés par le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, ces projets permettront de soutenir les communautés desservies dans le cadre d’une transition verte étroitement liée au tissu social et industriel. Le financement accordé par la BEI couvrira à hauteur d’environ 60 % ces investissements dont le montant total dépasse les 800 millions d’EUR et dont l’entreprise a déjà prévu le déploiement dans son plan pour la période 2022-2026. Les projets seront principalement mis en œuvre en Émilie-Romagne, mais aussi dans d’autres régions desservies, comme la Vénétie et le Frioul-Vénétie Julienne.

Plus concrètement, les ressources mises à disposition par la BEI contribueront à améliorer le service intégré de l’eau grâce à des interventions visant à réduire davantage les pertes d’eau, à rénover les installations de collecte des eaux pluviales et à améliorer le traitement des eaux usées. En ce qui concerne la gestion des déchets, le groupe Hera augmentera ses capacités de traitement, de recyclage et de valorisation en rénovant les centres de collecte existants et en construisant des installations de pointe pour le recyclage des plastiques et des fibres de carbone, ainsi que pour le prétraitement et le stockage des déchets industriels. Le prêt consenti par la BEI permettra également à l’entreprise d’installer dans les régions concernées plus de 370 000 compteurs intelligents de deuxième génération, de mettre au point des systèmes de chauffage urbain et de cogénération et de construire des centrales photovoltaïques, y compris de petite dimension, dans le but d’accroître la production d’énergie de source renouvelable.

Environ 40 % des investissements appuyés par la BEI seront destinés aux zones d’Émilie-Romagne les plus touchées par les récentes inondations. Les projets viseront notamment à améliorer la résilience du service de l’eau face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes, notamment grâce à la construction de réservoirs souterrains pour la collecte des eaux de pluie dans les zones de la côte romagnole à haut risque hydrogéologique. Dans le reste de la région, plusieurs interventions permettront de renforcer le réseau d’égouts contre les risques d’inondation.

Le financement annoncé ce jour s’inscrit dans le cadre du plan RePowerEU mis en œuvre par la BEI. À ce titre, la Banque octroiera 30 milliards d’EUR supplémentaires au cours des cinq prochaines années en vue de mobiliser quelque 115 milliards d’EUR d’investissements en faveur de la transition écologique et de la réduction progressive de la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cette opération constitue un exemple concret de l’engagement de la BEI en matière de durabilité, d’efficacité et de résilience des infrastructures de gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets en Italie et en Europe. Elle soutient en outre les efforts déployés par le groupe Hera pour renforcer les services dans les régions d’Émilie-Romagne touchées par les inondations, afin d’améliorer la prévention et la résilience du service de l’eau face à de futures catastrophes naturelles. »

Orazio Iacono, administrateur délégué du groupe Hera : « Ce financement de la BEI, un solide partenaire de longue date de notre groupe, donne non seulement un important coup de pouce à notre plan d’investissement, mais confirme également notre engagement en faveur du développement durable des régions desservies. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les objectifs en matière de décarbonation, d’économie circulaire, d’innovation et de résilience, conformes à notre objet social. Cet apport clé à notre stratégie financière contribuera à l’élargissement de la gamme de produits et d’instruments innovants adoptés par notre entreprise, tout en soutenant son programme de développement pour la période 2022-2026 et en confirmant sa solidité en matière de fonds propres et sa flexibilité financière. »

La BEI : un soutien décisif au secteur de l’eau italien

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs mondiaux de fonds du secteur de l’eau, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Groupe Hera

Le groupe Hera est l’une des plus grandes entreprises italiennes de services collectifs, opérant dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de l’eau. Ses plus de 9 000 employés sont chaque jour à pied d’œuvre pour répondre aux différents besoins de quelque 5 millions de citoyens habitant principalement en Émilie-Romagne, en Vénétie, dans le Frioul-Vénétie Julienne, dans les Marches, en Toscane et dans les Abruzzes. Cotée en bourse depuis 2003, l’entreprise figure parmi les 40 premières sociétés italiennes par sa capitalisation (elle est cotée à l’indice FTSE MIB). Depuis 2020, elle fait également partie des indices Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability Europe.