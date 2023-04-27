La BEI appuie ainsi le plan d’investissement de CIIP pour la période 2023-2027, d’un montant total de 208 millions d’EUR, contribuant à l’amélioration du service intégré de l’eau.

Entre 2016 et 2022, l’Italie a été, avec 2,9 milliards d’EUR, la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

Améliorer l’efficacité, la sécurité d’approvisionnement et la résilience des services de l’eau et des eaux usées face aux changements climatiques, au bénéfice de plus de 414 000 habitants dans les Marches, tel est l’objectif principal du financement de 50 millions d’EUR que la Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder à CIIP, l’entreprise publique qui assure les services intégrés de l’eau dans les provinces d’Ascoli Piceno et de Fermo.

Concrètement, le financement octroyé par la BEI soutiendra le plan d’investissement de CIIP pour la période allant de 2023 à 2027, dans le but d’améliorer davantage le service intégré de l’eau dans les 59 municipalités desservies dans la région des Marches, ainsi que la résilience face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes, conformément à la directive-cadre sur l’eau et à la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements. Deuxième prêt octroyé par la BEI à CIIP sur les dix dernières années, le nouveau financement dont bénéficie l’entreprise publique vient s’ajouter aux accords récemment signés avec le groupe CAP, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT et le groupe Iren.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Source de vie, l’eau est aussi l’une des ressources naturelles les plus menacées par les changements climatiques. Cette nouvelle opération en collaboration avec CIIP contribuera à rendre le service intégré de l’eau dans les provinces d’Ascoli Piceno et de Fermo plus efficace, durable et résilient face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes. »

Giacinto Alati, président de CIIP spa : « CIIP spa est honorée de la confiance que la BEI lui témoigne. Ce nouveau financement permettra à l’entreprise d’améliorer la qualité des infrastructures du service intégré de l’eau, tout en favorisant la croissance dans la région au bénéfice des populations desservies, et en favorisant l’économie circulaire, la préservation des ressources en eau ainsi que la limitation des tarifs sur le court terme. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

CIIP spa – Cicli Integrati Impianti Primari (CIIP)

CIIP est une société entièrement publique dont le capital est détenu par ses membres : les 59 municipalités relevant des provinces d’Ascoli Piceno et de Fermo. Conformément à un contrat de quasi-régie, CIIP est attributaire du service intégré de l’eau jusqu’en 2047, en qualité de gestionnaire unique de la « zone territoriale optimale » no 5 Marches Sud.

Au cours de la période 2010-2022, CIIP a mis en œuvre des investissements dans des infrastructures pour un montant de 256 millions d’EUR.