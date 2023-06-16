© ACQUE

Le financement de la BEI soutiendra les projets d’investissement d’Acque Spa pour 2022-2025, contribuant à améliorer le service intégré de l’eau, le réseau d’épuration ainsi que l’efficacité du système d’approvisionnement en eau potable de 55 municipalités des provinces de Florence, Lucques, Pise, Pistoia et Sienne.

Entre 2016 et 2022, l’Italie a été, avec 2,9 milliards d’EUR, la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau.

En lui accordant un financement de 130 millions d’EUR, la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient Acque Spa dans ses efforts pour améliorer la résilience face aux futurs événements climatiques ainsi que l’efficacité des services d’eau et d’assainissement dans 55 municipalités toscanes.

Concrètement, le financement consenti par la BEI soutiendra le plan industriel d’investissements d’Acque Spa pour la période allant de 2022 à 2025, qui a pour but d’améliorer davantage le service intégré de l’eau, le réseau d’assainissement ainsi que l’efficacité du système d’approvisionnement en eau potable, tout en renforçant la capacité à se protéger contre et à maîtriser les risques liés aux changements climatiques.

Banque européenne du climat, la BEI est l’un des plus grands bailleurs mondiaux de fonds du secteur de l’eau, avec plus de 1 600 projets soutenus et quelque 80 milliards d’EUR de financements accordés depuis 1958. Entre 2016 et 2022, l’Italie a été la première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau. Au cours de cette période, la Banque y a financé 40 opérations pour un montant total de 2,9 milliards d’EUR, contribuant ainsi à la mobilisation de quelque 8,9 milliards d’EUR d’investissements. Premier prêt accordé par la BEI à Acque Spa, le nouveau financement vient s’ajouter aux accords récemment signés avec le groupe CAP, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT, le groupe Iren, et CIIP.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les phénomènes climatiques extrêmes représentent un défi toujours plus pressant pour notre société, comme en témoignent les inondations qui ont récemment frappé l’Émilie-Romagne. Le prêt de 130 millions d’EUR accordé par la BEI mettra à la disposition d’Acque Spa les ressources qui vont lui permettre de prendre une série de mesures décisives en matière d’adaptation et d’atténuation. Celles-ci visent à garantir la sécurité et la résilience du service de l’eau et de l’assainissement en Toscane, sans oublier la protection de l’environnement. »

Fabio Trolese, directeur général d’Acque Spa : « L’octroi par la BEI de ce prêt confirme la solidité et l’engagement de notre entreprise à l’égard de sa mission, laquelle est fondée sur la durabilité et le respect de l’environnement. Le soutien de la BEI renforce notre capacité à mener à bien tous les travaux stratégiques envisagés dans notre plan d’investissement : aussi bien ceux relevant de l’accord portant sur le traitement des eaux usées dans la zone toscane appelée le « district du cuir », que ceux portant sur le réseau de distribution d’eau de la Montagnola Senese. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Acque Spa

Fournisseur de services d’utilité publique, Acque Spa exploite le service intégré de l’eau du Bas Valdarno, territoire toscan comprenant 55 municipalités accueillant une population de 800 000 habitants. Fondé en 2002 à partir de la fusion de cinq entreprises publiques (détenues par les communes desservies) et du partenaire privé Abab spa, Acque Spa dessert aujourd’hui 330 000 ménages et gère près de 10 000 kilomètres de réseaux, 134 stations d’épuration et 800 ouvrages de prise d’eau. Depuis les débuts de sa gestion, l’entreprise a mis en œuvre plus d’un milliard d’EUR d’investissements afin d’étendre et d’améliorer les services fournis.