La Fondation hellénique pour la recherche et l’innovation (FHRI) va bénéficier de nouveaux investissements sous la forme d’un prêt de 143 millions d’EUR.

Le soutien de la BEI vise à atténuer la « fuite des cerveaux » et à créer des possibilités d’emploi pour des chercheurs hautement qualifiés.

Le Groupe BEI publie ses résultats annuels pour 2023. Le montant total des financements dans le pays atteint 2,5 milliards d’EUR, le quatrième plus important de tous les pays de l’UE en pourcentage du PIB.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un nouveau prêt de 143 millions d’EUR à l’appui des activités de recherche et de développement (R‑D) de la Fondation hellénique pour la recherche et l’innovation (FHRI) dans des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche publics en Grèce.

Dans le même temps, le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), a publié ses résultats annuels pour la Grèce, faisant état d’une nouvelle année d’engagements impressionnants dans le pays, avec un soutien inégalé aux projets relevant de l’objectif de cohésion économique et sociale et des financements signés totalisant 2,5 milliards d’EUR en 2023.

Ce nouvel investissement au bénéfice de la FHRI, annoncé à Athènes lors d’une cérémonie spéciale organisée au ministère de l’économie et des finances, fait suite à un prêt de 180 millions d’EUR en 2016 destiné à financer la création de la Fondation et de ses premières activités. L’opération renforcera encore les capacités naissantes du pays en matière de RDI. Elle permettra également aux chercheurs expérimentés de faire progresser leur carrière et leurs recherches, et offrira des possibilités d’emploi et de formation aux jeunes chercheurs, empêchant ainsi la « fuite des cerveaux », tout en favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE, conformément aux objectifs de l’Espace européen de la recherche (EER).

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Aujourd’hui, nous nous réjouissons d’annoncer ce nouvel accord de financement à l’appui des efforts des autorités grecques visant à poursuivre l’excellent travail accompli au sein de la FHRI. Les initiatives essentielles qu’elles déploient pour soutenir les activités précoces de R‑D sont cruciales pour la Grèce, car elles peuvent faire une réelle différence dans le secteur de l’innovation du pays, en assurant un avenir positif aux jeunes chercheurs talentueux. En outre, nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2023, le Groupe BEI a dépassé ses objectifs en Grèce, avec un concours total de plus de 2,5 milliards d’EUR d’investissements multisectoriels à fort impact qui contribueront à maintenir des emplois solides, à préserver la cohésion sociale, à stimuler la compétitivité et à améliorer la vie des gens. »

« La signature de ce nouvel accord avec la BEI renforce la FHRI, qui bénéficiera ainsi de ressources extrêmement importantes à l’appui du rôle moteur qu’elle joue dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Les fonds mis à disposition par la Banque pour des investissements dans les secteurs public et privé, ainsi que la formation universitaire et scientifique de qualité incontestable du personnel de la fondation, constituent la meilleure garantie pour attirer de nouveaux chercheurs et contribuer de manière déterminante à la réduction et à l’arrêt de la fuite des cerveaux. La Grèce, par son ouverture économique et en mettant à profit l’innovation et la technologie, construit un modèle de développement qui fournit des ressources favorisant la progression et de nouvelles perspectives professionnelles pour les scientifiques de notre pays, » a déclaré Kostas Skrekas, le ministre grec du développement.

Kostis Hatzidakis, ministre de l’économie et des finances : « Le nouvel accord de financement que nous signons aujourd’hui avec la BEI s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à renforcer l’économie grecque fondée sur la connaissance et à promouvoir la technologie et l’innovation ; il s’agit là d’un élément essentiel du nouveau modèle de croissance dynamique et tourné vers l’international que nous sommes en train de mettre en place. Je voudrais également profiter de l’occasion pour remercier la BEI de son soutien constant aux investissements des secteurs public et privé en Grèce. Les ressources et les compétences que la BEI a mobilisées ont joué un rôle essentiel dans le redressement économique réussi de la Grèce et nous sommes déterminés à poursuivre notre étroite coopération afin de faire progresser nos priorités et nos objectifs communs. »

« Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que l’État grec et la BEI ont accordée à la FHRI pour évaluer et financer la recherche fondamentale en Grèce. Depuis sa création il y a huit ans, la FHRI s’est révélée être une institution unique, administrée par la communauté universitaire et de la recherche, qui dispose à la fois des compétences scientifiques et de l’expérience de suivi pour soutenir la communauté universitaire et de recherche hellénique dans les excellents efforts qu’elle déploie au service de la science », a déclaré Xenia Chryssochoou, présidente du conseil scientifique de la FHRI.

Katerina Kouravelou, directrice de la FHRI : « Aujourd’hui est un jour très important, non seulement pour la Fondation, mais aussi pour toute la communauté universitaire et de recherche de la Grèce. Grâce à ce nouvel accord de financement, l’établissement de la FHRI en tant qu’organisme national de financement de la recherche fondamentale est assuré et l’amélioration des performances de la Grèce en matière de R‑D et de compétitivité économique, ainsi que la réduction de la fuite des cerveaux, sont garanties. »

Le Groupe BEI réalise une nouvelle année d’investissements porteurs de transformation en Grèce

S’agissant des résultats annuels du Groupe BEI en Grèce, les secteurs public et privé ont eu recours à la banque de l’UE pour soutenir des investissements à long terme dans la cohésion économique et sociale, les énergies renouvelables et les projets liés à la sécurité et à l’efficacité énergétiques. Le nouvel accord de financement signé a été le quatrième plus important de tous les pays de l’UE en pourcentage du PIB.

Cohésion économique et sociale

Parmi les opérations phares en 2023 se distingue un engagement de 900 millions d’EUR destiné à financer des investissements publics essentiels promouvant la cohésion économique et sociale, une revitalisation urbaine durable et une transition juste vers la neutralité climatique Ces financements aident les autorités grecques à déployer des investissements prioritaires, allant de la gestion de l’énergie et de l’eau à l’éducation et aux services de santé, tout en accélérant la réduction des émissions de carbone et en renforçant la protection de l’environnement.

Énergies durables et sécurité et transition énergétiques

Un accord important en matière d’énergie a été la première opération de la BEI au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience à l’appui d’un projet historique de 524 millions d’EUR mené avec l’opérateur indépendant de transport d’électricité (IPTO) de la Grèce qui permettra de relier des îles des Cyclades occidentales et méridionales au réseau électrique continental. Cette infrastructure permettra de fournir une énergie moins chère et plus propre et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur les îles des Cyclades occidentales et méridionales.

Un accord important a également été conclu avec MYTILINEOS, une entreprise énergétique et industrielle de rang mondial, la BEI ayant engagé 400 millions d’EUR à l’appui du déploiement d’un nouveau portefeuille de projets solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage par batteries au cours de la période allant jusqu’en 2026, pour une augmentation de la puissance électrique estimée à 2,6 GW. L’investissement s’élèvera à 2,4 milliards d’EUR au total et portera sur des projets mis en œuvre en Grèce et dans l’ensemble de l’UE.

Un autre concours de la Banque de 150 millions d’EUR en faveur de l’opérateur du réseau hellénique de distribution d’électricité (HEDNO) sera affecté au déploiement de compteurs intelligents dans tout le pays, une mesure essentielle pour renforcer l’efficacité de la distribution d’électricité et favoriser l’expansion future des énergies renouvelables.

Enfin, un investissement d’avant-garde destiné à financer la production de batteries innovantes a également reçu le soutien de la BEI sous la forme d’un prêt de 25 millions d’EUR à Sunlight. Cette opération permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production de batteries au lithium, d’intensifier ses efforts en matière de recherche et de développement, de produire des composants essentiels actuellement sous-traités et de créer plus de 200 emplois hautement qualifiés dans ses installations de classe mondiale à Xanthi, dans le nord de la Grèce.

Assurer la compétitivité des PME

La BEI a affirmé son soutien continu au segment des PME et des entreprises de taille intermédiaire en mobilisant 800 millions d’EUR, soit 36 % du total des engagements du Groupe en Grèce, sous la forme de prêts intermédiés et de garanties. La Banque a notamment accordé un prêt de 400 millions d’EUR à la Banque nationale de Grèce pour rétrocession à des PME et ETI. En outre, elle a approuvé une nouvelle enveloppe de garanties et signé les deux premières opérations, de 200 millions d’EUR chacune, d’un concours de 800 millions d’EUR au total de nouveaux prêts à des ETI. Ces interventions contribueront à mobiliser 1,6 milliard d’EUR de financements bancaires à des conditions avantageuses à l’appui de l’épine dorsale de l’économie réelle en Grèce.

Innovation et sécurité

La BEI a également démontré son soutien constant à l’investissement direct étranger en Grèce, en particulier dans les domaines des technologies et de l’innovation, en accordant un prêt de 10,5 millions d’EUR à Veridos Matsoukis, l’un des principaux fournisseurs de documents d’identité hautement sécurisés pour plus de 40 États dans le monde, y compris au sein de l’UE, ainsi que pour toute une série de partenaires commerciaux. Des documents d’identité hautement sécurisés, difficiles à modifier ou à contrefaire, contribuent à la sécurité des États et de leurs citoyens. L’accord conclu s’inscrit dans le cadre du financement de la BEI en faveur de la sécurité européenne par l’intermédiaire de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE).

Services de conseil

Parallèlement, les services de conseil de la BEI ont continué d’apporter une assistance technique au secteur public comme au secteur privé dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives et de projets d’infrastructure relatifs à l’environnement et au climat, à l’innovation numérique et à l’aménagement urbain. En 2023, les services de conseil de la BEI ont concentré leurs efforts sur des projets liés à l’amélioration d’infrastructures durables et de l’efficacité énergétique dans des îles plus petites et isolées, dans le cadre du programme Nearchos de la Banque doté de 500 millions d’EUR.

Une nouvelle année de soutien majeur du FEI aux entreprises grecques

Le FEI ne cesse de se montrer toujours plus efficace en tant qu’institution du Groupe BEI axée sur les opérations à risques à l’appui des PME.

Il s’est à nouveau illustré en 2023 en signant des opérations totalisant 295 millions d’EUR. Plus de 80 % de ce montant (240 millions d’EUR) ont été déployés par l’intermédiaire des banques grecques et relevaient des mécanismes de garantie de l’UE, à savoir la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et le programme InvestEU. Ce soutien devrait faciliter l’accès des PME grecques aux financements et mettre à leur disposition des prêts d’un montant total de 2,8 milliards d’EUR au maximum. Dans le même temps, ce concours soutient la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, tels qu’ils sont pris en compte par les objectifs de politique publique du FEI en matière de compétitivité et de croissance, d’innovation, d’impact social, de durabilité et de transformation verte.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.