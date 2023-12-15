Cette nouvelle opération permettra de créer une ligne pilote de batteries innovantes.

Le projet devrait générer plus de 200 emplois qualifiés au sein d’installations de niveau mondial.

Le soutien de la BEI contribuera également au financement des activités de recherche, développement et innovation (RDI) de l’entreprise liées à la mise au point et à la production de batteries.

Sunlight, société spécialisée dans les batteries et membre du groupe Olympia, augmentera considérablement sa capacité de production et créera des emplois au sein de son usine ultramoderne de Xanthi, dans le nord de la Grèce, grâce à un prêt sur 10 ans de 25 millions d’EUR confirmé par la Banque européenne d’investissement (BEI) ce jour à Athènes.

Le financement de la BEI soutiendra un projet d’investissement innovant visant à accroître la capacité de production de batteries au lithium, à renforcer les activités de recherche-développement et à permettre à l’entreprise de produire des composants essentiels actuellement sous-traités. Ce projet devrait permettre de créer 205 emplois qualifiés à Xanthi, dans une région moins développée de l’UE en matière de PIB par habitant, soulignant ainsi l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable et de la cohésion régionale.

C’est la deuxième fois que la BEI appuie Sunlight – après un premier prêt de 12,5 millions d’EUR, approuvé en 2018. L’opération s’inscrit dans le cadre du dispositif de soutien spécifique de la BEI au plan REPowerEU et au plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, qui visent à accélérer la transition énergétique et à contribuer au développement des capacités de production de pointe de l’Europe dans le domaine des technologies stratégiques nécessaires à la décarbonation de l’économie.

« Alors que la transition vers l’énergie verte s’accélère, il est crucial d’innover en matière de batteries pour améliorer la vie moderne et la Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir ce nouvel investissement en faveur de la production et de l’innovation. Ce nouveau prêt sur 10 ans est conçu pour refléter les besoins de financement spécifiques des entreprises axées sur l’innovation et démontre le soutien accru de la BEI aux investissements porteurs de transformation dans toute la Grèce », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations à Chypre.

« L’appui de la BEI témoigne de la solidité de notre stratégie commerciale et de notre vision, à savoir mettre au point des cellules lithium-ion innovantes pour les marchés industriels du stockage de l’énergie sur le sol européen. Le financement de la ligne pilote à l’échelle de production pour les cellules prismatiques au LFP, que notre société met en œuvre actuellement, est un soutien supplémentaire qui prouve la validité de nos aspirations à développer la production de la ligne pilote dans une méga-usine produisant 20 GWh par an », a ajouté Lampros Bisalas, PDG de Sunlight.

Un coup de pouce à l’innovation dans le développement et la production de batteries

Sunlight occupe actuellement la troisième place au classement mondial de la filière des batteries d’accumulateurs à force motrice ; elle enregistre environ 1 milliard d’EUR de chiffre d’affaires annuel consolidé et s’appuie sur une main-d’œuvre d’environ 3 100 personnes. L’entreprise, innovatrice de premier plan dans son domaine, est en train de quitter son statut de fabricant de batteries majoritairement au plomb-acide, proposant des batteries sur le marché secondaire, pour devenir un fournisseur d’applications de stockage d’énergie et un fournisseur direct de batteries aux équipementiers de première monte dans le domaine des chariots élévateurs industriels.

L’appui de la BEI permettra, entre autres, de préserver les emplois existants et d’en créer de nouveaux dans la région, ainsi que d’accroître la production sur le site de Sunlight à Xanthi. Le projet soutiendra le développement d’une ligne pilote pour la production de prototypes de piles au lithium et contribuera au financement des activités de recherche, développement et innovation (RDI) de l’entreprise liées à la mise au point et à la production de batteries.

Preuve du soutien de la BEI en faveur des investissements internationaux en Grèce

Le nouvel accord de prêt conclu avec Sunlight reflète le soutien ininterrompu de la BEI en faveur de la mise en œuvre d’investissements étrangers directs à forte valeur ajoutée en Grèce.

L’année dernière, la BEI a prêté 2,2 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à long terme dans les énergies renouvelables, les transports propres et la sécurité et l’efficacité énergétiques dans le pays. Elle a également mis des fonds à disposition des banques pour le financement à impact en faveur des PME. En 2022, le Groupe BEI a signé davantage de financements (en pourcentage du PIB) en Grèce que dans tout autre pays de l’UE.