Le nouvel investissement de MYTILINEOS vise à accélérer le développement et le déploiement de parcs solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d’énergie par batterie en Grèce et dans d’autres pays de l’UE.

Les fonds permettront de soutenir une part croissante d’énergies renouvelables dans le réseau énergétique et électrique de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) engage 400 millions d’EUR à l’appui d’un nouvel investissement d’envergure par MYTILINEOS Energy & Metals (MYTILINEOS) qui permettra d’accélérer la production d’énergie de source renouvelable en Grèce et dans d’autres États membres de l’UE.

MYTILINEOS déploiera un nouveau portefeuille de projets solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage par batteries jusqu’en 2027, en ajoutant une capacité d’environ 2,6 GW. L’investissement est estimé à 2,5 milliards d’EUR au total et portera sur des projets mis en œuvre dans l’ensemble de l’UE.

Les nouvelles installations seront situées dans différentes régions moins développées ou en transition, en Grèce et ailleurs dans l’UE. Le financement octroyé par la BEI soutiendra ainsi de nouveaux investissements dans des régions relevant de la politique de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, confirmant l’engagement de la banque de l’UE en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.

Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations à la BEI, et Christos Gavalas, directeur de la trésorerie et des relations investisseurs et membre exécutif du conseil d’administration de MYTILINEOS, ont signé le contrat de prêt décennal à Athènes le 21 décembre 2023. Le nouvel accord de financement relève du dispositif de soutien sur mesure de la BEI à REPowerEU, l’ambitieux plan de l’UE doté de plusieurs milliards d’EUR qui vise à réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, à accélérer la transition écologique et à aider l’Europe à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050.

Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations à la BEI : « Il est essentiel de renforcer les investissements dans le secteur des énergies renouvelables afin que la Grèce puisse exploiter son potentiel en matière d’énergie solaire et de stockage de l’énergie et contribuer à la transition énergétique de l’Europe. Pour atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone, il faut accélérer considérablement la transition de l’Europe vers un avenir vert et durable avec des projets comme celui-ci, qui permettent d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables, de mettre en place des infrastructures de stockage et de prévenir le gaspillage. »

Christos Gavalas, directeur de la trésorerie et des relations investisseurs et membre exécutif du conseil d’administration de MYTILINEOS : « Sur la base de la précieuse collaboration que nous entretenons de longue date avec la BEI, celle-ci nous a accordé un soutien important grâce à cet accord décisif portant sur un montant de 400 millions d’EUR. Forte de sa capacité financière renforcée, MYTILINEOS pourra accélérer le déploiement de ses investissements dans des parcs photovoltaïques solaires et des systèmes de stockage d’énergie par batterie. Cet investissement stratégique renforce notre profond engagement en faveur du développement durable et contribue à l’ambitieux plan européen visant à s’affranchir des combustibles fossiles et à atteindre un avenir neutre en carbone d’ici 2050. »

Le nouveau financement de la BEI participera non seulement au déploiement de capacités solaires et de stockage, mais aussi à la modernisation du réseau électrique existant, en permettant de mieux gérer l’alimentation électrique, d’accroître sa fiabilité et de répondre à la demande future.

Ces dispositifs devraient fournir des informations en temps réel aux clients finals, favoriser des économies d’énergie, appuyer la participation active de la demande et donc contribuer à résoudre des problèmes qui ralentissent la réalisation des objectifs européens et nationaux à long terme en matière d’énergie et de climat.

Renforcer le soutien de la BEI aux investissements énergétiques en Grèce et dans l’UE

Depuis 1964, la Banque européenne d’investissement finance des investissements à long terme dans le secteur de l’énergie avec divers partenaires énergétiques grecs, tels que PPC et HEDNO.

Au cours de la dernière décennie, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 4,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce mis en œuvre par PPC et d’autres partenaires grecs de l’énergie, notamment pour améliorer le raccordement des îles grecques, exploiter les énergies renouvelables, et accélérer les investissements dans l’efficacité énergétique.

