Un nouveau prêt de 108 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience va contribuer au financement d’une liaison sous-marine de 350 km qui renforcera la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans des îles grecques.

Cette infrastructure permettra de fournir une énergie moins chère et plus propre et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur les îles des Cyclades occidentales et méridionales

Le coût total du projet s’élève à 524 millions d’EUR ; la BEI en financera une partie par un prêt sur ressources propres de 157 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’opérateur indépendant de transport d’électricité de la Grèce ont signé un accord de prêt à long terme de 108 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) destiné à cofinancer la construction d’une interconnexion électrique vitale entre la Grèce continentale et les îles des Cyclades. Cet accord vient compléter le prêt de la BEI sur ressources propres de 157 millions d’EUR signé le 16 décembre 2022.

Cette nouvelle liaison électrique indispensable, composée de cinq câbles souterrains et sous-marins, aura une longueur totale d’environ 350 km. L’interconnexion marque la quatrième phase du projet Cyclades qui vise à relier Santorin, Folégandros, Milos et Sérifos, les dernières îles de l’ensemble cycladique qui ne sont pas raccordées au réseau continental. Toutes ces îles sont situées dans la partie occidentale et méridionale de l’archipel de la mer Égée.

Il s’agit de la première opération réalisée dans le cadre du mandat de 5 milliards d’EUR que la Grèce a confié à la BEI, qui relève du Plan national pour la reprise et la résilience du pays, dénommé « Grèce 2.0 ». Ce mandat vise à renforcer l’effet de levier des ressources de la BEI et à soutenir davantage d’investissements du secteur privé et, partant, à combler le déficit d’investissement qui prévaut dans l’économie grecque au lendemain de la crise financière et de la pandémie de COVID‑19.

Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI : « La mise en œuvre de la quatrième phase de l’interconnexion entre les Cyclades et le réseau électrique continental, un projet d’un coût total de 524 millions d’EUR réalisé grâce à l’intervention de la Facilité pour la reprise et la résilience et à l’accord de prêt conclu aujourd’hui entre la Banque européenne d’investissement et IPTO, devrait contribuer sensiblement au maintien de la sécurité énergétique des îles grecques. Cet investissement permettra de moderniser considérablement l’infrastructure énergétique de la Grèce et de soutenir l’amélioration du bouquet énergétique en faveur des sources d’énergie renouvelables, tout en favorisant la croissance économique du pays et en améliorant le niveau de vie de nos concitoyens dans les Cyclades. »

« Grâce aux possibilités offertes par la Facilité pour la reprise et la résilience, d’importantes initiatives sont mises en œuvre pour améliorer la vie quotidienne de la population grecque dans son ensemble, comme en témoigne la signature, ce jour, de l’accord entre la BEI et IPTO concernant le raccordement sous-marin des Cyclades occidentales et méridionales au réseau électrique du continent. Ce projet vital présente de multiples avantages pour la population insulaire, comme l’accès à une énergie fiable, bon marché et propre », a déclaré Theodore Skylakakis, vice-ministre grec des finances chargé de préparer et de coordonner la mise en œuvre du plan Grèce 2.0.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI responsable des opérations de prêt en Grèce : « L’accord d’aujourd’hui montre comment les prêts de la Banque peuvent être combinés de manière transparente avec les interventions au titre de la FRR afin de maximiser l’impact au bénéfice des citoyens grecs et européens. Nous voulons faire en sorte que la reprise après le ralentissement économique dû à la pandémie permette également d’agir sur le climat, d’exploiter les possibilités qu’offre la transformation numérique et d’accélérer la transition énergétique. »

« IPTO, soutenue par la BEI et la FRR, met en œuvre un important projet d’interconnexion dans le sud-ouest des Cyclades qui maximisera la sécurité énergétique et ouvrira la voie à une pénétration accrue des sources d’énergie renouvelables. Avec ce projet et d’autres inclus dans notre plan d’investissement de 5 milliards d’EUR à l’horizon 2030, nous créons la nouvelle génération de réseaux électriques dans toute la Grèce et nous encourageons la transition énergétique », a déclaré Manos Manousakis, PDG et président du conseil d’administration d’IPTO.

« Cet accord porte sur un investissement emblématique pour l’interconnexion électrique entre les Cyclades et le réseau continental qui contribue à la fois à l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à la garantie d’un approvisionnement stable et ininterrompu de nos îles en énergie, une condition cruciale pour l’amélioration de la vie quotidienne des insulaires et l’accueil des visiteurs qui soutiennent le développement économique de manière générale. Toutefois, nous sommes également ravis de la signature de cet accord entre la Banque européenne d’investissement et IPTO, car il s’agit du premier accord de prêt conclu par la BEI en tant que partenaire du volet « prêts » de Grèce 2.0 et du premier à être conclu en utilisant les ressources de la Facilité pour la reprise et la résilience au niveau européen », a déclaré Nikos Mantzoufas, gouverneur de l’Agence grecque de la facilité pour la reprise et la résilience.

La BEI contribue à la transition énergétique en Grèce

Le coût total du projet s’élève à 524 millions d’EUR. Il bénéficie d’une aide non remboursable de 164,5 millions d’EUR au titre du plan pour la reprise et la résilience Grèce 2.0 et est également financé par les contributions propres du promoteur. Cette interconnexion permettra de se défaire progressivement des systèmes insulaires indépendants qui reposent sur des ressources pétrolières plus coûteuses et polluantes, ce qui procurera d’importants avantages économiques, y compris une énergie moins chère et plus propre pour les citoyens, tout en soutenant le développement régional et la politique de cohésion. Les travaux relatifs au projet, notamment la construction de quatre postes de commutation à isolation gazeuse (AIG) sur les îles, seront réalisés d’ici 2025, des activités préliminaires telles que la conception, l’obtention des permis et une partie de l’acquisition des terrains ayant déjà eu lieu entre 2018 et 2021. La construction de l’interconnexion Santorin-Naxos a commencé au premier semestre 2022 et à la fin de l’année, les appels d’offres pour les interconnexions de Folégandros, Milos et Sérifos ont été parachevés.

Independent Power Transmission Operator

IPTO est l’opérateur du système de transport d’électricité hellénique (STEH). La mission d’IPTO est d’assurer l’approvisionnement de la Grèce en électricité d’une manière sûre, efficace et fiable, en favorisant la libre concurrence sur le marché grec de l’électricité, tout en garantissant l’égalité de traitement des utilisateurs du STEH.