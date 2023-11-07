Un nouvel investissement d’HEDNO, l’opérateur du réseau grec de distribution d’électricité, visant à déployer 3,12 millions de compteurs intelligents améliorera l’efficacité du réseau.

Les compteurs intelligents installés couvriront la première phase du déploiement national.

En plus du financement de la BEI, le projet, dont le coût total est estimé à 546 millions d’EUR, devrait également bénéficier d’un prêt de 273 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR).

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord visant à appuyer un nouvel investissement important en Grèce destiné à déployer l’installation et l’utilisation de compteurs électriques intelligents, qui sont essentiels pour renforcer l’efficacité de la distribution d’électricité et l’expansion future des énergies renouvelables.

Werner Hoyer, président de la BEI, et Anastasios Manos, président-directeur général d’Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), l’opérateur du réseau grec de distribution d’électricité, ont signé ce prêt de 150 millions d’EUR sur 15 ans, qui contribuera à moderniser et à renforcer le réseau national.

HEDNO installera 3,12 millions de compteurs intelligents et toutes les infrastructures connexes nécessaires à leur exploitation dans le cadre d’un projet national, qui devrait également être financé en partie par un prêt de 273 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) afin de couvrir le coût total de l’investissement estimé à 546 millions d’EUR.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Il est essentiel d’accroître les investissements dans le secteur de l’énergie pour améliorer la fiabilité des réseaux, exploiter le potentiel de la Grèce dans l’énergie solaire et éolienne et contribuer à la transition énergétique de l’Europe. L’avenir vert et durable de l’Europe passera par des projets comme celui-ci. Nos logements, nos lieux de travail et d’autres bâtiments figurent parmi les principaux émetteurs de CO 2 , notamment en raison d’une utilisation inefficace de l’électricité. Des compteurs intelligents, comme ceux qu’HEDNO installe, joueront un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et la prévention du gaspillage. »

Anastasios Manos, PDG d’HEDNO : « La BEI continue d’apporter un soutien au groupe PPC et nous saluons son investissement dans l’un des projets phares d’HEDNO, qui transformera et modernisera rapidement le marché grec de l’énergie, en mettant à niveau le réseau de distribution d’électricité, ouvrant ainsi la voie à une transition énergétique réussie. Les compteurs et réseaux intelligents sont essentiels à la réalisation de tous nos objectifs énergétiques. Face aux changements climatiques, nous avons plus que jamais besoin d’un réseau plus fiable et plus intelligent. »

Amélioration de la distribution d’électricité sur tout le territoire grec

Le nouveau financement de la BEI participera à la modernisation du réseau de distribution et permettra de mieux gérer l’alimentation électrique, d’accroître sa fiabilité et de répondre à la demande future.

Ces dispositifs devraient fournir des informations en temps réel aux clients finals, favoriser des économies d’énergie, appuyer la participation active de la demande et contribuer à la résolution des problèmes qui ralentissent la réalisation des objectifs européens et nationaux à long terme en matière d’énergie et de climat.

Consolidation de 59 années d’expérience de soutien de la BEI aux investissements de PPC liés à l’énergie dans toute la Grèce

La Banque européenne d’investissement finance les investissements à long terme de PPC, la maison mère d’HEDNO, depuis 1964.

Au cours de la dernière décennie, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 4,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce mis en œuvre par PPC et d’autres partenaires grecs de l’énergie, notamment en améliorant le raccordement des îles grecques et en exploitant les énergies renouvelables, et en accélérant les investissements dans l’efficacité énergétique.