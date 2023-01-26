Une première tranche de 600 millions d’EUR d’une opération de cofinancement portant sur 25 ans est destinée à soutenir la contribution nationale de la Grèce dans le cadre de l’accord de partenariat 2021-2027 entre l’UE et la Grèce ; l’appui de la BEI au titre de ce prêt s’élèvera au total à 1 milliard d’EUR.

Un soutien supplémentaire de 300 millions d’EUR sera accordé au Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) au titre du programme d’investissement urbain durable Antonis Tritsis.

Ces financements aideront les autorités grecques à déployer des investissements prioritaires, allant de la gestion de l’énergie et de l’eau à l’éducation et aux services de santé, tout en accélérant la réduction des émissions de carbone et en renforçant la protection de l’environnement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités grecques ont annoncé la signature de nouveaux accords de financement à hauteur de 900 millions d’EUR qui soutiendront des investissements prioritaires dans des projets de grande envergure à fort impact dans l’ensemble du pays, centrés notamment sur la transition écologique et numérique. Les deux accords clés contribueront à mettre en place un modèle de croissance de la Grèce plus compétitif, innovant et axé sur les exportations et à promouvoir la revitalisation urbaine au niveau local.

L’opération de cofinancement avec l’UE convenue aujourd’hui permettra de financer harmonieusement les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’accord de partenariat 2021-2027 entre l’UE et la Grèce et d’accroître leur incidence économique et sociale. Le financement de 600 millions d’EUR représente la première tranche d’un appui de la BEI à hauteur de 1 milliard d’EUR à la contribution nationale grecque à des investissements prioritaires soutenus par les Fonds structurels de l’UE dans l’ensemble du pays. Il facilitera l’achèvement de projets vitaux ou leur passage à l’échelle supérieure afin d’en accroître l’impact. En outre, 300 millions d’EUR de financements à long terme via le CDLF appuieront, ces prochaines années, de nouveaux investissements dans des projets locaux à fort impact, au titre du programme novateur d’investissement urbain durable Antonis Tritsis.

« Le cofinancement de la Banque européenne d’investissement, qui atteint 1 milliard d’EUR, permettra d’effectuer des investissements dépassant les 23 milliards d’EUR. Il s’agit d’investissements qui contribueront de manière significative à notre principal objectif stratégique : le passage de la Grèce à une économie durable atteignant de meilleurs résultats en matière de production et d’exportations, attirant davantage d'investissements et créant plus d’emplois, de possibilités et de nouvelles perspectives », a déclaré Christos Staikouras, le ministre grec des finances et gouverneur de la BEI.

« La signature, ce jour, du nouvel accord avec la Banque européenne d’investissement concernant le cofinancement avec les Fonds structurels européens constitue une nouvelle et importante manifestation de confiance à l’égard des perspectives de l’économie grecque ; ces ressources servent également de tremplin permettant à l’esprit d’entreprise de refleurir, tout en finançant des infrastructures cruciales, notamment à une période où le climat économique en Grèce s’améliore et où notre pays est devenu une destination d’investissement prisée. Dans le même temps, ce nouvel accord renforce nos liens solides avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, ouvrant la voie à une coopération encore plus étroite à l’avenir », a commenté Yannis Tsakiris, vice-ministre grec du développement et des investissements.

« C’est avec une satisfaction particulière que nous réaffirmons et poursuivons la coopération constructive entre le Consignment Deposits and Loans Fund et la Banque européenne d’investissement, qui vise à investir dans le développement régional, la cohésion sociale, la protection de l’environnement et la conservation de l’énergie. La première étape de notre coopération est déjà derrière nous et le Fonds a rapidement décaissé les prêts pour atteindre ces objectifs », a poursuivi Christina Giovani, vice-présidente du CDLF.

« Les investissements visant l’amélioration de la santé et de l’éducation ainsi que des perspectives économiques, de même que ceux qui cherchent à renforcer les services publics dans les communes locales et l’action pour le climat sont essentiels pour la Grèce, en particulier en ces temps difficiles. Les deux accords conclus aujourd’hui soulignent une fois de plus l’excellente coopération entre les autorités grecques et l’Équipe d’investissement pour la Grèce du Groupe BEI ; ils témoignent des relations durables, intenses et positives nouées entre le pays et la banque de l’UE », a conclu Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Grèce.

Mobiliser des investissements à impact élevé dans les secteurs clés

La confirmation de l’octroi de ce dernier financement en date de la BEI accélérera des investissements cruciaux dans de multiples domaines : la recherche et l’innovation, les télécommunications, les transports durables, l’eau, la gestion des déchets, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la santé, l’éducation et la rénovation urbaine dans l’ensemble de la Grèce. En outre, ce financement soutiendra d’importants projets de formation, d’apprentissage tout au long de la vie et de développement des compétences au sein des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui permettra d’accroître les ressources humaines et sociales à la disposition de l’économie, de réduire les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et d’éviter que des personnes vulnérables ne basculent dans le chômage de longue durée.

Renforcer l’action en faveur du climat en Grèce

Plus de 33 % des fonds sont affectés à des projets qui permettront de réduire les émissions et d’aider la Grèce à s’adapter à l’impact des changements climatiques, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux en matière de climat. Parmi ceux-ci figurent notamment des projets visant à réduire les factures d’énergie et les émissions de carbone en améliorant l’efficacité énergétique, la distribution intelligente de l’énergie et la gestion des déchets et de l’eau.

La BEI contribue à valoriser l’impact local du CDLF dans les localités grecques

Le CDLF, une institution financière de droit public supervisée par le ministère grec des finances, est chargé de tenir le registre des consignations et de promouvoir le développement social et régional en finançant des projets présentant un intérêt public et social. À cette fin, le CDLF accorde principalement des prêts aux municipalités et aux préfectures, participe à la gestion d’organismes de développement et cofinance des projets avec la BEI.

La première tranche de 200 millions d’EUR de financement de la BEI signée en 2021 au titre du programme d’investissement urbain durable Antonis Tritsis a permis d’obtenir des résultats exceptionnels. Le CDLF a déjà présenté à la BEI plus de 250 projets d’investissement dans des infrastructures urbaines durables, pour un coût total d’investissement dépassant les 400 millions d’EUR. La BEI a aidé le CDLF à soutenir des programmes locaux visant à améliorer la gestion de l’eau, des eaux usées et des déchets, la sécurité routière et la résilience face aux changements climatiques, la protection contre les inondations et les tremblements de terre, ainsi que des mesures de santé publique contre le COVID-19.