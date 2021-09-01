Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Werner Hoyer et Lilyana Pavlova, respectivement président et vice-présidente de la BEI, ont participé au sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Brdo pri Kranju, sous l’égide de la présidence slovène du Conseil de l’UE.

Le sommet a réuni des dirigeants d’États membres de l’UE et les six partenaires des Balkans occidentaux : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et le Kosovo*. Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, représentaient l’Union européenne.

Cet événement faisait suite au sommet UE-Balkans occidentaux de 2018 organisé à Sofia et au sommet UE-Balkans occidentaux de 2020 à Zagreb.

Dans le cadre de l’engagement stratégique de l’UE avec les Balkans occidentaux, le sommet soutiendra la poursuite de la coopération sur des questions essentielles d’intérêt mutuel, telles que le redressement de la région face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Le président de la BEI a réaffirmé l’engagement de la BEI en faveur d’une reprise verte à long terme après la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux, s’appuyant sur la mise en œuvre du Plan économique et d’investissement (PIE). Le plan prévoit une enveloppe financière d’environ 30 milliards d’EUR destinée à promouvoir, au cours des sept prochaines années, une croissance durable, verte, numérique et centrée sur l’humain dans la région. Dans le cadre des efforts de l’Équipe Europe, la BEI continuera à soutenir la transition écologique et numérique, le processus d’adhésion à l’UE et la convergence avec les normes de l’Union, la connectivité et la coopération régionales, ainsi que la transformation et le développement du secteur privé.

Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Coup de projecteur

1 septembre 2021

Le canton de Sarajevo renouvelle sa flotte de tramways

Le ministère des transports du canton de Sarajevo et Stadler Rail AG ont signé ce jour un contrat portant sur l’acquisition de 15 tramways destinés à remplacer une flotte obsolète. La cérémonie de signature a réuni des représentants de l’administration locale, de l’ambassade de Suisse, du constructeur ferroviaire Stadler Rail ainsi que de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ces deux banques sont les bailleurs de fonds de ce projet destiné à améliorer le réseau de transport urbain dans le canton de Sarajevo. Les fonds mis à disposition serviront à la modernisation des réseaux de tramways et de trolleybus, au remplacement de véhicules existants et à la construction de nouvelles routes. 
Environnement Transports Bosnie-et-Herzégovine Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement Infrastructures sociales
30 septembre 2021

La BEI et les Balkans occidentaux : un soutien concret

La BEI est fière d’être le premier bailleur de fonds au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Cette initiative ambitieuse menée par la Commission européenne associe des financements d’institutions financières internationales à des aides non remboursables de l’UE en vue d’accélérer le rythme des investissements indispensables en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo*, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Serbie. *Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
LPUj7zrmhmY
Économie Investissement Monténégro Albanie Macédoine du Nord Serbie Bosnie-et-Herzégovine Kosovo* Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
17 septembre 2021

Serbie : la BEI continue de soutenir une croissance économique plus rapide et plus verte ainsi que l’adhésion à l’UE

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, continuera de fournir un soutien concret en faveur d’investissements plus rapides, durables et verts à l’appui de l’action pour le climat, de l’amélioration de la connectivité et de la relance post-COVID. Ce faisant, elle soutient la République de Serbie dans ses objectifs d’adhésion à l’UE, a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, lors de sa visite en Serbie en début de semaine. La vice-présidente Pavlova a inauguré le sommet ferroviaire des Balkans occidentaux à Belgrade, au cours duquel les ministres des transports de la région, des représentants des gouvernements et de la Commission européenne et des professionnels du rail ont planifié le développement et la modernisation à venir du réseau ferroviaire régional.
Institutional Environnement Chemins de fer Transports Numérique et télécoms Covid-19 Balkans occidentaux Financement pour l’environnement Le Comité de direction Transports durables Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales
13 septembre 2021

Premier sommet ferroviaire dans les Balkans occidentaux, « L’avenir est sur la bonne voie » - La région s’engage à moderniser le rail et à rétablir les liaisons interurbaines

La mise en place d’un réseau ferroviaire moderne, fondé sur le numérique, permettant des liaisons ferroviaires express directes entre les grandes villes de la région, contribuera à améliorer la connectivité et à fournir un mode de transport plus sûr et plus respectueux de l’environnement aux personnes et aux entreprises des Balkans occidentaux. Cette évolution a été reconnue comme une priorité essentielle, dans le document intitulé « Engagement en faveur du rail », signé ce jour par les ministres chargés des transports dans la région, lors du premier sommet ferroviaire dans les Balkans occidentaux, qui s’est tenu à Belgrade. Cet événement, organisé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), est placé sous les auspices du ministère serbe de la construction, des transports et des infrastructures.
Institutional Chemins de fer Transports Transport public Balkans occidentaux Le Comité de direction Infrastructures sociales

Pour en savoir plus

16 juillet 2021

The European Investment Bank in the Western Balkans

As part of the Team Europe, the EIB Group scaled up the support for the Western Balkan to accelerate the region’s green recovery. Read more on how the EIB is steering the Western Balkans towards the EU.

Urban development SMEs Transport Montenegro Albania Serbia Bosnia and Herzegovina EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Social infrastructure
15 juin 2021

The EIB Group's support for SMEs in the Western Balkans

As a long-standing partner to the Western Balkans, the EIB supports development of the private sector by providing financing under favourable conditions. Find out more on available financing for SMEs in the region.

SMEs Montenegro Albania North Macedonia Serbia Bosnia and Herzegovina Kosovo* EU enlargement countries Western Balkans

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne