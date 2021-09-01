Werner Hoyer et Lilyana Pavlova, respectivement président et vice-présidente de la BEI, ont participé au sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Brdo pri Kranju, sous l’égide de la présidence slovène du Conseil de l’UE.

Le sommet a réuni des dirigeants d’États membres de l’UE et les six partenaires des Balkans occidentaux : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et le Kosovo*. Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, représentaient l’Union européenne.

Cet événement faisait suite au sommet UE-Balkans occidentaux de 2018 organisé à Sofia et au sommet UE-Balkans occidentaux de 2020 à Zagreb.

Dans le cadre de l’engagement stratégique de l’UE avec les Balkans occidentaux, le sommet soutiendra la poursuite de la coopération sur des questions essentielles d’intérêt mutuel, telles que le redressement de la région face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Le président de la BEI a réaffirmé l’engagement de la BEI en faveur d’une reprise verte à long terme après la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux, s’appuyant sur la mise en œuvre du Plan économique et d’investissement (PIE). Le plan prévoit une enveloppe financière d’environ 30 milliards d’EUR destinée à promouvoir, au cours des sept prochaines années, une croissance durable, verte, numérique et centrée sur l’humain dans la région. Dans le cadre des efforts de l’Équipe Europe, la BEI continuera à soutenir la transition écologique et numérique, le processus d’adhésion à l’UE et la convergence avec les normes de l’Union, la connectivité et la coopération régionales, ainsi que la transformation et le développement du secteur privé.

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.