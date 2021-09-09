La BEI s’est engagée à appuyer de nouveaux projets liés à l’action en faveur du climat, à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets en proposant des financements accessibles et une assistance technique.

À ce jour, le Groupe BEI a investi environ 1 milliard d’EUR dans le développement économique et social de la Macédoine du Nord.

Dans le cadre de l’enveloppe financière de l’équipe d’Europe pour la reprise après la pandémie de COVID-19 à destination des Balkans occidentaux, la BEI a déjà tenu son engagement de 1,7 milliard d’EUR.

Lors de sa visite à Skopje, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a réaffirmé son soutien en faveur d’une reprise plus rapide de la Macédoine du Nord et de sa transition verte et numérique. À cette occasion, elle a participé à la conférence annuelle du ministère des finances où elle a rencontré Zoran Zaev, Premier ministre, Fatmir Besimi, ministre des finances, David Geer, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord, ainsi que des dirigeants de la Banque de développement de Macédoine du Nord. Lors de ces réunions, elle a fait part de l’engagement sans faille de la BEI en faveur de la Macédoine du Nord, en annonçant un soutien aux nouveaux investissements orientés vers le redressement des PME, l’approvisionnement en énergies renouvelables et diversifiées, la transformation numérique et les grands projets d’infrastructures.

En tant que partenaire de longue date de la Macédoine du Nord, la BEI entend élargir ses investissements à un certain nombre de secteurs, ce qui devrait renforcer la capacité de résistance du pays aux futures crises et lui permettre d’opérer une transition de son économie vers un modèle plus vert et plus numérique. Grâce à ces projets, le pays se rapprochera de la réalisation de ses objectifs climatiques, ce qui allègera certains de ses problèmes environnementaux graves. Afin de stimuler le développement économique et prévenir les destructions d’emplois, la BEI cherche à renforcer son soutien au secteur privé avec de nouvelles solutions de financement proposées aux côtés de son partenaire historique, la Banque de développement de Macédoine du Nord. En début d’année, la BEI a signé un prêt de 100 millions d’EUR pour aider les petites entreprises du pays à se redresser plus rapidement, préserver l’emploi et s’adapter à une nouvelle réalité.

Lilyana Pavlov, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « Le Groupe BEI est un partenaire fiable de la Macédoine du Nord, avec 1 milliard d’EUR de prêts signés et d’autres investissements stratégiques à venir. Je souhaiterais réaffirmer le soutien indéfectible de la BEI à la Macédoine du Nord et à cette région pour les aider à atteindre leurs objectifs et réaliser leurs réformes dans le droit fil des politiques et de la stratégie d’élargissement de l’UE. De même, nous nous tenons prêts à apporter notre soutien inconditionnel pour permettre au pays de tirer le plus grand bénéfice du Plan économique et d’investissement de la Commission européenne. »

Lors de la réunion, le Premier ministre Zaev a insisté sur la coopération exceptionnelle avec la BEI en termes de soutien à l’investissement en fonds propres dans des projets d’infrastructures et autres qui sont complémentaires des politiques de réforme du gouvernement et des efforts globalement nécessaires dans le cadre du processus d’intégration de la Macédoine du Nord au sein de l’UE. Fatmir Besimi, ministre des finances, a manifesté sa gratitude envers le soutien apporté par la BEI à son pays sur la voie de l’accession à l’UE. Il a également exprimé sa confiance dans la poursuite de cette coopération fructueuse à l’avenir.

Kire Naumov, PDG de la Banque de développement de Macédoine du Nord : « La collaboration stratégique et fructueuse entre la BEI et la Banque de développement de Macédoine du Nord a conduit à l’introduction d’un soutien financier au secteur privé du pays à hauteur de 550 millions d’EUR. Grâce au prêt plus récent de 100 millions d’EUR, nous prévoyons d’apporter un soutien financier à au moins 300 projets menés par des petites et moyennes entreprises nationales. Aux côtés de la BEI, la Banque de développement de Macédoine du Nord entend apporter un soutien financier encore plus ciblé aux petites et moyennes entreprises du pays. »

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis sa création en 1991, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites et moyennes entreprises (PME). Elle y a investi 1 milliard d’EUR à l'appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’Union européenne à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.

À propos de l’action de la BEI en faveur du climat

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris à partir de début 2021.