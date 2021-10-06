La BEI a réaffirmé son rôle de bailleur de fonds de premier plan pour les projets durables.

Elle contribuera au déploiement du plan économique et d’investissement par son soutien financier et technique et renforcera sa présence locale.

La BEI, en tant que banque de l’UE, soutient pleinement la politique d’élargissement de l’Union dans les Balkans occidentaux par une approche sur mesure visant notamment à promouvoir la convergence avec les règles et normes de l’UE.

À l’occasion du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Brdo pri Kranju, en Slovénie, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), accompagné par Lilyana Pavlova, vice-présidente, a réitéré le soutien de la banque de l’UE à l’intégration européenne dans la région, à la reprise durable après la pandémie de COVID-19 et à la transformation numérique du marché régional. Ces objectifs s’inscrivent dans le plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux, qui prévoit une enveloppe d’investissement de près de 30 milliards d’EUR pour promouvoir une croissance plus durable, verte, numérique et centrée sur l’humain dans la région.

Dans le cadre de l’initiative Équipe Europe, la BEI entend contribuer au déploiement de ce plan majeur grâce à son offre complète de financements et de conseils. L’objectif est d’accélérer la préparation et la mise en œuvre de projets phares dans les domaines de la connectivité durable, de la transformation numérique et de la transition écologique qui contribueront à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. Ces initiatives sont essentielles pour stimuler la reprise économique à long terme, la coopération régionale et la convergence avec les normes de l’UE.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Le soutien de la Banque européenne d’investissement sera renforcé par une présence locale accrue et une approche sur mesure pour cette région d’Europe. Le plan économique et d’investissement confirme une nouvelle fois le rôle de l’UE en tant que principal partenaire. Il favorise l’introduction des règles et normes de l’Union dans les Balkans occidentaux avant l’adhésion à l’UE, de sorte à accélérer l’intégration socio-économique régionale des pays et leur intégration à l’UE. Le plan garantira des investissements de qualité et la transparence en instaurant des exigences rigoureuses en matière de passation de marchés. »

La banque de l’UE intensifiera sa collaboration avec tous les partenaires de premier plan des secteurs public et privé pour déployer les projets phares et les produits financiers essentiels à la transformation économique de la région, en étendant son soutien, au-delà des financements, au dialogue sur les politiques, au renforcement des capacités et au progrès de l’acquis de l’UE. Un exemple récent et important de cette approche est donné par le premier sommet ferroviaire des Balkans occidentaux organisé par la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Commission européenne et la communauté des transports, qui s’est tenu à Belgrade. Des travaux de construction ont également commencé à Niš sur le corridor ferroviaire X, dans le cadre d’un projet phare de transport durable dans les Balkans occidentaux.

« Nous avons tenu notre engagement de contribuer à hauteur de 1,7 milliard d’EUR à la riposte immédiate à la pandémie de COVID-19, qui comprend entre autres projets des programmes de garantie pour l’emploi des jeunes, la transformation numérique des écoles et le soutien aux PME afin d’accroître l’impact social, en particulier en matière d’égalité hommes-femmes et entre les générations. En tant que banque de l’UE pour le climat, nous sommes pleinement déterminés à soutenir les investissements à l’appui des énergies propres, de l’adaptation aux changements climatiques et du développement des technologies vertes », a conclu le président Hoyer.

Depuis le début de la pandémie, la BEI a mis 715 millions d’EUR à la disposition du secteur privé dans le cadre de l’initiative Équipe Europe pour contribuer à préserver l’emploi et les entreprises et accélérer la reprise et la transformation vers un modèle écologique et numérique. En 2021, la banque de l’UE a déjà signé des opérations pour un montant de près de 600 millions d’EUR, qui devraient permettre de mobiliser 1,2 milliard d’EUR d’investissements. Ces fonds sont destinés à assurer une reprise plus rapide des petites et moyennes entreprises dans toute la région, la mise en place d’un réseau énergétique plus diversifié, plus fiable et plus efficace en Serbie et l’amélioration du réseau de transport urbain à Sarajevo. Parallèlement, la BEI a continué à soutenir la préparation de plusieurs projets par le biais d’une offre complète de conseils techniques, financée tant sur ses ressources propres que par des aides non remboursables de l’UE. Le dernier exemple en date est une aide non remboursable de 1,2 million d’EUR allouée à la Republika Srpska pour soutenir l’amélioration de la qualité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement au bénéfice de plus de 216 000 personnes.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux, a réaffirmé cet engagement dans le contexte de futurs projets : « La BEI a déjà signé plusieurs opérations pour des investissements durables pour la région. L’objectif en était d’améliorer les infrastructures et compétences numériques, de moderniser les principaux réseaux de transport urbain, ferroviaire et fluvial, et de promouvoir l’emploi inclusif dans le cadre du premier prêt incitatif à impact signé en 2020. Grâce aux investissements effectués et à venir, nous entendons renforcer le rôle de la BEI en tant que principal bailleur de fonds pour des projets écologiques, durables, numériques et inclusifs dans la région. »

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.