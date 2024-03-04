Geschlechterkluft beseitigen

Die Landwirtschaft ist in Malawi für 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich und für 70 Prozent der Arbeitsplätze; der Großteil davon ist der informellen Wirtschaft zuzurechnen, und in vielen Fällen sind es Frauen, die dort arbeiten.

Frauen reinvestieren bis zu 90 Prozent des Gewinns in ihr Unternehmen und in ihre Familie, das heißt in Lebensmittel, Gesundheit und Schulbildung; damit tragen sie zur Ernährungssicherheit bei und verringern die Armut.

Trotzdem werden die meisten Unternehmerinnen beim Zugang zu Agrarflächen, Arbeitsplätzen, Wissen, Dünger und dem besten Saatgut benachteiligt. Dadurch haben sie es schwerer, die Produktivität zu steigern und Kredite zu erhalten.

Markus Schulte, Investment Officer bei der EIB, hat mit Finanzinstituten und der EU-Delegation in Malawi über Optionen gesprochen, kleine Agrarbetriebe mit Krediten und Schulungen zu unterstützen.

„Die Banken verweisen auf einen Mangel an langfristiger Finanzierung, der ihre Möglichkeiten einschränkt, Kredite für langfristige Investitionen zu vergeben. Außerdem hatten sie eigentlich kein Interesse an solchen Kreditnehmerinnen, weil es häufig an Sicherheiten fehlt und der Agrarsektor ein hohes finanzielles Risiko birgt – vor allem durch klima- und wetterbedingte Unwägbarkeiten. Dies hat uns veranlasst, eine Risikoteilungsfazilität zu entwickeln, um lokale Banken zu ermutigen, Kredite an Agrarbetriebe zu vergeben, insbesondere an Frauen“, sagt Schulte.

Als EIB-Gender-Expertin Moa Westman vom „Kulima Access to Finance“-Projekt hörte, zögerte sie nicht lange.

„Als ich das Projekt sah, war ich sofort überzeugt davon, dass die EIB damit wirklich etwas bewegen kann, denn ich kenne die Geschlechterkluft im Agrarsektor in Malawi“, sagt Westman.

Bevor sie zur EIB wechselte, hatte Westman an einer Studie mitgewirkt, die die Kosten der geschlechtsspezifischen Produktivitätsungleichheit im Agrarsektor in Malawi, Tansania und Uganda quantifizierte.

Diese Untersuchung zeigt: Das Beseitigen der Geschlechterkluft im Agrarsektor würde in Malawi den Ernteertrag um 7,3 Prozent steigern, die Wirtschaftsleistung um 100 Millionen US-Dollar pro Jahr erhöhen und 240 000 Menschen aus der Armut befreien.

„Wir haben ein Paket geschnürt, um den Banken die Kreditvergabe an Unternehmerinnen zu erleichtern und die Frauen bei der Expansion zu begleiten. Es ist eine echte Kombination aus Krediten und fachlicher Unterstützung in Form von Schulungen, Tipps für den Investorenpitch und Networking“, sagt Westman. Im Rahmen des Kulima-Projekts stellte die EIB Durchleitungsdarlehen von 25 Millionen Euro bereit, die zu gleichen Teilen zwischen der First Capital Bank Malawi und der Ecobank Malawi aufgeteilt wurden. Die Darlehen, die mit einer EU-Garantie unterlegt waren, erfüllen die Kriterien der 2X Challenge, einer Initiative, die als globale Benchmark für Finanzierungen mit Genderfokus dient.

„Vor unserer Partnerschaft mit der EIB standen frauengeführte Unternehmen bei uns nicht im Mittelpunkt. Aber die Kooperation mit der EIB hat uns die Augen geöffnet. Die Kreditvergabe an Frauen ist profitabler, denn bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihre Rückzahlungen reibungslos leisten und die Diversität in ihren Unternehmen fördern. Darüber hinaus wissen wir, dass wir mit Krediten an Frauen auch der Gesellschaft helfen, denn Frauen, die Geld verdienen, kümmern sich um ihre Familien“, sagt Steve Harawa von der First Capital Bank Malawi.

George Phuza fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit der EIB hat sich für die Ecobank Malawi als überaus vorteilhaft erwiesen. Sie hat uns sehr dabei geholfen, Initiativen mit sozialer Wirkung auf den Weg zu bringen, zum Beispiel Ellevate, unser Finanzierungsprogramm für Unternehmen, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen.

Tipps für angehende Unternehmerinnen

Das Gute am Agrarsektor, sagt Banda: Es gibt jederzeit die Möglichkeit, zu expandieren. Man kann als Anbaubetrieb starten und später etwa in die Verarbeitung von Agrarrohstoffen einsteigen.

„Gründerinnen sollten das Unternehmerische ernst nehmen, die richtigen Kontakte knüpfen, sich betriebswirtschaftlich weiterbilden und ihren Betrieb professionell führen“, sagt Banda. 2023 erhielt sie auch den Most Gender-Focused Entrepreneur Award der Leading Women of Africa. Dahinter verbirgt sich eine gemeinnützigen Organisation, die Programme, Workshops, Masterclasses und Veranstaltungen für Frauen in Afrika anbietet.

Es sei unerlässlich, Systeme und Strukturen aufzubauen und das persönliche Einkommen von den Ressourcen des Unternehmens klar zu trennen, sagt sie.

„Interessentinnen sollten mit der Gründung nicht zögern, denn der Markt ist da“, rät Ellen Gunda. „Die Menschen brauchen jeden Tag etwas zu essen, deshalb ist das ein profitables und nachhaltiges Geschäft. Ein Agrarunternehmen erfordert eine eingehende Analyse der Wertschöpfungskette und Fachwissen im Bereich der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln.“