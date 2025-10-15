Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Wie wir arbeiten

Der europäische Grüne Deal

Unsere Projekte leisten einen direkten Beitrag zum europäischen Grünen Deal. Mit diesem Wachstumsmodell, das auf einer sauberen Kreislaufwirtschaft basiert, will Europa bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen und zum ersten klimaneutralen Kontinent weltweit werden.

Fahrplan für eine Netto-Null-Welt

Die zweite Phase unseres Klimabank-Fahrplans weist den Weg in eine grünere Zukunft und konzentriert sich auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Klimaanpassung und radikale Vereinfachung.

Klima- und Umweltbeirat

Im Klima- und Umweltbeirat tauschen sich Spitzen internationaler Organisationen, Hochschulen, gemeinnütziger Organisationen und der Industrie über Fragen zum Klimawandel und zu ökologischer Nachhaltigkeit aus. Der Beirat hilft der EIB bei ihren Maßnahmen mit Blick auf den Grünen Deal und das Pariser Abkommen.

Unsere Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.

    15 Oktober 2025

    Green means go

    EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action

    SMEs Climate Advisory services Renewable energy Energy efficiency Climate action Sustainability North Macedonia EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment Energy
  • 9 Oktober 2025

    A circular life for steel

    The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.

    Environment Climate Circular economy Italy Finland European Union Climate and environment
  • 2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 18 September 2025

    Zurück auf die Schiene

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 21 August 2025

    Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen

    Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse

    Infrastruktur Umwelt Verkehr Klima Westbalkan Rumänien Serbien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

  • 3 Oktober 2025

    Climate Bank Roadmap Phase 2

    Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.

    Climate and environment
  • 30 Januar 2025

    Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

    Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

    Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
  • 24 Januar 2025

    EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien

    Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.

    Umwelt Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 16 Januar 2025

    Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024

    Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.

    Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 28 Oktober 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 25 Juli 2024

    EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report

    The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.

    Climate and environment
  • 25 Juli 2024

    EIB Group Sustainability Report 2023

    The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.

    Sustainability Climate and environment
  • 20 Juni 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
  • 29 Februar 2024

    Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024

    Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.

    Klima und Umwelt
  • 27 November 2023

    EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review

    This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.

    Climate and environment
  • 27 November 2023

    PATH-Rahmen der EIB-Gruppe: Fassung 1.2

    Fassung 1.2 vom November 2023 – Unterstützung für Geschäftspartner bei der Paris-Ausrichtung

    Klima und Umwelt
  • 14 November 2022

    Umweltrahmen der EIB

    Wie unterstützt die EIB weltweit Umweltinvestitionen und verbessert die Umweltwirkung und die Risikobewertung ihrer Projekte und Aktivitäten?

  • 4 März 2022

    Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick

    Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.

    Soziale Nachhaltigkeit Umwelt Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Klima und Umwelt
