Sambia und die EIB

Die EIB ist seit 1978 in Sambia tätig.

Wir bieten eine breite Palette von Produkten an und unterstützen viele Sektoren im Land. Seit 2010 haben wir unsere Finanzierungen im öffentlichen und privaten Sektor in Sambia erheblich ausgeweitet.

Über Darlehen an Banken und Finanzinstitute fördert die EIB kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstbetriebe. Wir vergeben auch Kredite für öffentliche Infrastrukturprojekte in den Bereichen Verkehr, Wasser, Sanitärversorgung und Energie (einschließlich Übertragung und Verteilung von Strom aus Wasserkraft).

Diese Projekte verdeutlichen die enge, langjährige Zusammenarbeit der EIB mit der sambischen Regierung, lokalen Akteuren und der Europäischen Union.

Die Zambia Agriculture Value Chain Facility, eine gemeinsame Initiative der EIB und der Europäischen Kommission, hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen in Sambia, die in der Landwirtschaft und Aquakultur tätig sind, beim Zugang zu geeigneten Finanzierungen.

Durch unsere Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Verkehr haben sich die Verkehrsverbindungen im Land verbessert. Mit dem 2011 unterzeichneten Projekt Great East Road wurden etwa 360 Kilometer der Fernstraße ausgebaut, die die Zentralprovinz mit der Ostprovinz und dem Nacala-Korridor verbindet. In der Folge sinken die Fahrzeugbetriebskosten, die Fahrtzeiten verkürzen sich und das Unfallrisiko wird kleiner.

Wir fördern Projekte, die den Menschen eine bessere Wasser- und Gesundheitsversorgung ermöglichen. Das 2013 unterzeichnete Wasser- und Abwasserprojekt Sambia kommt auch städtischen Randgebieten und ärmeren Vierteln zugute.

Außerdem fördern wir Solarprojekte in ganz Afrika und beteiligen uns an der Finanzierung der Ngonye-Fotovoltaikanlage in Sambia. Das Projekt wird vom Energiekonzern Enel durchgeführt und erhält auch Kredite der International Finance Corporation (IFC, Weltbankgruppe) und aus dem Klimaschutzprogramm IFC-Kanada.



Geplant sind zudem Projekte für erneuerbare Energien (Wasser-, Solar- und Windkraft), Stromverbundleitungen, Abwasser und Abfallentsorgung.