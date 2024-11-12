BAKU – Die diesjährige Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) in Baku findet vor einem geopolitisch turbulenten Hintergrund statt. Neben wechselnden strategischen Allianzen, Handelsspannungen und gewaltsamen Konflikten hat das Superwahljahr 2024 eine Phase hitziger politischer Rhetorik mit sich gebracht und zu Regierungswechseln geführt.

Aber das darf uns nicht vom aktuellen Zustand unseres Planeten und der Realwirtschaft ablenken. Die Auswirkungen und Kosten des Klimawandels nehmen zu. Immer häufigere und stärkere Extremwetter-Ereignisse wie Hurrikans in der Karibik, verheerende Überschwemmungen in Europa und Dürren im Amazonasgebiet erhöhen das Risiko finanzieller Instabilität, vor allem in den vulnerabelsten und hoch verschuldeten Ländern der Welt.

Gleichzeitig ist die Energiewende bereits in vollem Gange: Der Einsatz erneuerbarer Energien nimmt exponentiell zu, und es wird jährlich weitaus mehr in saubere Energien als in fossile Brennstoffe investiert. Zudem sind sich die Menschen und Unternehmen zunehmend bewusst, dass dringend in die Klimaanpassung investiert werden muss. Die jüngste Klimaumfrage der Europäischen Investitionsbank-Gruppe zeigt, dass in Europa 94 Prozent und in den USA 88 Prozent der Befragten Anpassungsmaßnahmen befürworten; für etwa die Hälfte sollten solche Maßnahmen eine nationale Priorität sein.

Dank technologischer Durchbrüche und Innovationen in den Bereichen grüner Strom und Energieeffizienz, die den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit voranbringen, entkoppelt sich das Wirtschaftswachstum zudem rasch von CO 2 -Emissionen. Die Europäische Union leistet in diesem Bereich Pionierarbeit: Seit 1990 hat sie ihre Treibhausgasemissionen um mehr als ein Drittel gesenkt, während ihre Wirtschaft seitdem um 68 Prozent gewachsen ist. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur werden erneuerbare Energien 2030 fast die Hälfte des weltweiten Strombedarfs decken. Trotz steigender Wirtschaftsleistung sinken die Emissionen der EU, der Vereinigten Staaten und der meisten Industrieländer, während Chinas Emissionen in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen könnten – viel früher als erwartet.