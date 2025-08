Le système judiciaire serbe avait besoin de moderniser sa législation et ses installations de traitement des affaires, excessivement datées, afin de les amener au niveau des normes plus efficaces de l’UE. Aujourd’hui, des tribunaux réformés disposent de bâtiments et d’infrastructures qui répondent aux besoins du pays.

Le palais de justice et le bâtiment du tribunal situé rue Kataniceva à Belgrade ont été entièrement reconstruits après une quarantaine d’années de négligence. La Banque européenne d’investissement a financé ce projet crucial par un prêt de 41 millions d’euros, complété par une aide non remboursable de 2,9 millions d’euros pour la documentation technique et la surveillance des travaux au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Ce financement contribue à créer des conditions qui améliorent le travail et réduisent les coûts de fonctionnement pour les autorités et les administrateurs judiciaires.

« Nous servons de manière satisfaisante et beaucoup plus rapide nos usagers, qui passent désormais moins de temps à attendre devant les guichets », déclare Snezana Sokolovic, employée dans le bâtiment du parquet. « C’est exactement ce qu’il nous fallait. »

Un système judiciaire efficace et accessible constitue un pilier de la société civile. Il ancre également la confiance qui permet au secteur privé de se développer et aux investissements étrangers de décoller. Un système juridique qui assure la protection des droits et l’exécution des contrats est essentiel pour les entrepreneurs, qui nécessitent un environnement stable pour innover, créer des emplois et être compétitifs.

« L’amélioration de l’efficacité judiciaire se répercute sur d’autres secteurs, et notamment sur l’environnement des affaires et des investissements », déclare Slavica Jelaca, ministre adjointe de la justice. « Cette efficacité rejaillit sur notre classement dans l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale. » L’indice de la Banque mondiale répertorie les économies en fonction de la réglementation et de la facilité à faire des affaires et à implanter des activités commerciales dans les différents pays. Actuellement, la Serbie y figure à la 44e place sur 190.

Rénovation des anciennes salles d’audience grâce aux investissements dans la justice serbe appuyés par l’UE

L’engagement du ministère serbe de la justice et l’UE à soutenir le renforcement de l’État de droit dans les Balkans occidentaux a permis à ces projets de voir le jour. Le palais de justice et l’édifice du tribunal ont été équipés d’installations rénovées qui permettent aux juges et aux procureurs de travailler plus efficacement. Toutes les salles d’audience ont été dotées de matériel multimédia et de surveillance, tandis que les bureaux ont été améliorés à l’aide de systèmes d’information et de communication avancés.

« Un meilleur aménagement de l’espace, avec notamment la proximité des bureaux d’enquête et des salles d’audience pour les procédures préliminaires, facilite considérablement l’organisation du travail », poursuit Slavica Jelaca. « Les nouvelles mesures de sécurité réduisent le nombre de policiers qui escortent les prévenus. » L’efficacité est également renforcée grâce aux équipements de sécurité et aux caméras qui éliminent le besoin de personnel supplémentaire dans les périodes chargées.

Un accès plus aisé à la justice pour tous les citoyens

À l’instar des citoyens, les employés de ces institutions, dont le nombre dépasse le millier, bénéficient de ces évolutions. Les dossiers non résolus, autrefois empilés et recouverts de poussière, ont été traités et numérisés grâce à l’installation d’une alimentation électrique fiable. Ainsi, les procédures judiciaires ont pu être enregistrées de manière virtuelle.