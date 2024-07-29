Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Situations de fragilité ou de conflit

Renforcer la résilience

Aujourd’hui, près d’un quart de la population mondiale vit dans des contextes ou des zones de fragilité ou de conflit, du fait de crises telles que des conflits armés, des déplacements forcés, l’insécurité alimentaire et les changements climatiques.

Pour faire face à ces défis, il faut des investissements qui renforcent les institutions des pays concernés et rendent leur économie et leur société plus résilientes. C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement accroît le volume et les types de financement qu’elle propose dans les contextes de fragilité ou de conflit pour des investissements dans les secteurs tant public que privé.

En savoir plus  

Nos objectifs

Nous avons une longue expérience en matière d’investissement dans les zones de fragilité ou de conflit dans le monde entier. Les objectifs de nos opérations sont les suivants :

Promotion de la prévention

des conflits en soutenant la résilience et en s’attaquant aux fragilités

Poursuite de l’engagement

en protégeant les investissements existants et en finançant des projets qui atténuent les conflits

Soutien au redressement

et à la paix par des investissements qui contribuent à la résilience et à la croissance futures

Réponse aux crises

en menant des interventions urgentes qui s’attaquent aux causes profondes des crises

En savoir plus  

Nos régions d’intervention

La BEI s’emploie à soutenir la stabilité et la paix dans les situations de fragilité ou de conflit dans le monde.

Prise en compte des conflits dans les projets

Sachant que les conflits et la violence au niveau local, infranational, transfrontalier et régional sont de plus en plus fragmentés (en particulier dans la région du Sahel, en Afrique), cette fiche pratique à l’intention du secteur privé présente des mesures concrètes sur la manière de « ne pas nuire » et de cerner les possibilités de réduire les risques de conflit.

En savoir plus  

Des cas particuliers sont bien plus parlants que des chiffres et des graphiques. Découvrez les incidences de notre action sur les conditions de vie dans les contextes de fragilité ou de conflit partout dans le monde.

    29 juillet 2024

    Un don de la BEI pour soutenir l’aide humanitaire à Gaza

    La BEI donne 250 000 euros pour l’aide d’urgence à Gaza. Ce don servira à financer la nourriture, les fournitures médicales et les services médicaux sur place.

  • 4 décembre 2023

    Adaptation aux effets des changements climatiques

    Dans les pays en développement, l’évolution du climat contraint déjà la population à migrer en masse, rendant ainsi essentiels l’adaptation et son financement

  • 22 juin 2023

    La voie à suivre pour transformer le financement du développement

    Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, et Werner Hoyer, président de la BEI : avenir durable rime avec réforme du financement du développement

  • 3 mai 2023

    Il n’est jamais trop tard pour apprendre

    Ouganda : les réfugiés et les communautés d’accueil se forment à la finance pour développer des entreprises et transformer leur vie

  • 3 mai 2023

    Une route vers une vie meilleure

    L’histoire de Mee ou comment 1 400 km de routes rurales modernes changent le quotidien au Laos, par un accès rapide aux marchés, hôpitaux et écoles.

  • 31 mars 2023

    Cinq façons de reconstruire en temps de guerre

    Une étude sur la reconstruction de l’Ukraine présente 5 moyens clés de relancer l’économie alors même que la guerre se poursuit

Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 30 juin 2025

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025

    Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.

  • 13 juin 2024

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024

    Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.

  • 3 mai 2023

    Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’histoire

    BEI Monde pose les jalons en matière d’action climatique, de durabilité et d’énergie verte. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur d’une vie meilleure, partout dans le monde.

  • 3 mai 2023

    EIB Global Report 2022/2023 — The impact

    Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.

  • 6 février 2023

    The European Investment Bank’s approach to human rights — information note

    The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.

  • 4 octobre 2022

    Approche stratégique de la BEI en matière de fragilité et de conflit

    La Banque européenne d’investissement a adopté sa première approche stratégique en matière de fragilité et de conflit. Elle y expose sa vision et sa démarche lorsqu’elle intervient dans des situations de fragilité et de conflit, en ayant pour but de renforcer son impact sur le développement.

Toutes nos publications  

Pour recevoir nos informations

Inscrivez-vous au bulletin d’information de BEI Monde pour recevoir une sélection bimensuelle des meilleurs contenus :

  • Informations et blogs sur nos derniers projets dans le monde
  • Podcasts et vidéos sur des sujets faisant l’actualité de BEI Monde
  • Dernières évolutions de nos initiatives phares

