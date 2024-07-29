Renforcer la résilience
Nos objectifs
Nous avons une longue expérience en matière d’investissement dans les zones de fragilité ou de conflit dans le monde entier. Les objectifs de nos opérations sont les suivants :
Promotion de la prévention
des conflits en soutenant la résilience et en s’attaquant aux fragilités
Poursuite de l’engagement
en protégeant les investissements existants et en finançant des projets qui atténuent les conflits
Soutien au redressement
et à la paix par des investissements qui contribuent à la résilience et à la croissance futures
Réponse aux crises
en menant des interventions urgentes qui s’attaquent aux causes profondes des crises
Nos régions d’intervention
La BEI s’emploie à soutenir la stabilité et la paix dans les situations de fragilité ou de conflit dans le monde.
Projets à la une
Des cas particuliers sont bien plus parlants que des chiffres et des graphiques. Découvrez les incidences de notre action sur les conditions de vie dans les contextes de fragilité ou de conflit partout dans le monde.
-
Un don de la BEI pour soutenir l’aide humanitaire à Gaza
La BEI donne 250 000 euros pour l’aide d’urgence à Gaza. Ce don servira à financer la nourriture, les fournitures médicales et les services médicaux sur place.
-
Adaptation aux effets des changements climatiques
Dans les pays en développement, l’évolution du climat contraint déjà la population à migrer en masse, rendant ainsi essentiels l’adaptation et son financement
-
La voie à suivre pour transformer le financement du développement
Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, et Werner Hoyer, président de la BEI : avenir durable rime avec réforme du financement du développement
-
Il n’est jamais trop tard pour apprendre
Ouganda : les réfugiés et les communautés d’accueil se forment à la finance pour développer des entreprises et transformer leur vie
-
Une route vers une vie meilleure
L’histoire de Mee ou comment 1 400 km de routes rurales modernes changent le quotidien au Laos, par un accès rapide aux marchés, hôpitaux et écoles.
-
Cinq façons de reconstruire en temps de guerre
Une étude sur la reconstruction de l’Ukraine présente 5 moyens clés de relancer l’économie alors même que la guerre se poursuit
Nos publications
Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
-
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025
Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.
-
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024
Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.
-
Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’histoire
BEI Monde pose les jalons en matière d’action climatique, de durabilité et d’énergie verte. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur d’une vie meilleure, partout dans le monde.
-
EIB Global Report 2022/2023 — The impact
Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.
-
The European Investment Bank’s approach to human rights — information note
The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.
-
Approche stratégique de la BEI en matière de fragilité et de conflit
La Banque européenne d’investissement a adopté sa première approche stratégique en matière de fragilité et de conflit. Elle y expose sa vision et sa démarche lorsqu’elle intervient dans des situations de fragilité et de conflit, en ayant pour but de renforcer son impact sur le développement.
