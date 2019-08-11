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IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 600 000 000 €
Énergie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
6/07/2020 : 600 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 06/07/2020
20190811
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1336 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to finance several renewable energy generation plants across Spain, including several convergence regions.

The aim is to implement a number of renewable energy plants (solar photovoltaic and onshore wind) schemes in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Promoters' procedures for review of compliance of the investments with EU procurement, environmental and state aid legislation, where relevant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
Date de publication
14 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130277028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental – Planta Solar Fotovoltaica Barcience
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133139180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Instalaciόn de Planta Fotovoltaica FV Andévalo
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133132050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Fotovoltaica Teruel
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133136255
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Valoración del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental - Parque Eólico Fuente Blanca
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133112201
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Documento Ambiental - Parque Eόlico Capiechamartín
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133108122
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Fuente Blanca
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133125551
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Valoraciόn y Evaluaciόn Ambiental del Modificado al proyecto del Parque Eólico Fuente Blanca
Date de publication
29 Aug 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133111595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Panondres
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149145732
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Olmedilla
Date de publication
10 Sep 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149121697
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar 'Romeral'
Date de publication
26 Nov 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151451631
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico El Cordel y Vidural
Date de publication
27 Nov 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151456638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Verdigueiro
Date de publication
27 Nov 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151453656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Evaluación Ambiental - Parque Eólico Encinillas
Date de publication
27 Nov 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151444803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Encinillas
Date de publication
27 Nov 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151452247
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar Fotovoltaica Almaraz II
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141877225
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Sinérgico - Planta Solar Fotovoltaica - Almaraz I
Date de publication
17 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141869198
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar Fotovoltaica Almaraz
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141868401
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Fotovoltaica Arenales (Caceres)
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152057195
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Sinérgico - Planta Solar Fotovoltaica - Almaraz II
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141870901
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental- Planta Solar Fotovoltaica Almaraz III
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141872381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Evaluacion de Efectos Sinérgicos - Almaraz III
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141877226
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - PV Majada Alta
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152427870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Adenda al Estudio de Impacto Ambiental - PV Francisco Pizzaro
Date de publication
17 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152407690
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - PV San Antonio
Date de publication
17 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152422981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - Memoria - FV San Antonio
Date de publication
20 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141869788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - PV Francisco Pizzaro
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141869780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - HERRERA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Valoración y Evaluación Ambeintal del Modificado al proyecto - Parque Eólico Valdesantos
Date de publication
14 Dec 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136471543
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190638390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190811
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
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