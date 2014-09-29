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POLAND ROAD MODERNISATION III

Signature(s)

Montant
550 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 550 000 000 €
Transports : 550 000 000 €
Date(s) de signature
27/03/2015 : 550 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 27/03/2015
20140269
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND ROAD MODERNISATION III
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 515 million
EUR 1290 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of 14 bypasses nation-wide .

The programme involves the new construction and upgrading of bypasses and existing roads (about 14 sub-projects in all) along national highways and some short sections of expressways, totalling 175 km. The investments are part of the Road Investment Programme for the years 2014 to 2020 and will be jointly financed by EU Cohesion Funds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As this is a programme of roads, compliance with the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed during appraisal.
Most of the schemes are expected to fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), or to be screened under Annex II. It is expected that most of the individual schemes will require preparation of a full EIA with public consultation under the requirements of either Annex I or Annex II/III of the EIA Directive. In addition, the project has the potential to impact Natura 2000 sites, in which case compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) would be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2004/17/EC, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part II
Date de publication
14 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56481681
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Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140269
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Transports
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass Cover Page
Date de publication
14 May 2016
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56482906
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Koscierzyna Bypass 2008
Date de publication
14 May 2016
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56480666
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2012
Date de publication
14 May 2016
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56485252
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Walcz Bypass 2010
Date de publication
14 May 2016
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56438312
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2014
Date de publication
14 May 2016
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56484026
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Sanok Bypass
Date de publication
14 May 2016
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56436691
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Inowroclaw Bypass 2006
Date de publication
14 May 2016
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56437713
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Belchatow Bypass 2006
Date de publication
14 May 2016
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56441448
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass Explanation to Environmental Decision Change
Date de publication
14 May 2016
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56481189
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Ostrow Wielkopolskiego Bypass 2009
Date de publication
14 May 2016
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56437905
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Cover Page
Date de publication
14 May 2016
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56482091
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part I
Date de publication
14 May 2016
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56482092
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Olsztyn Bypass 2006
Date de publication
14 May 2016
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56483054
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Jarocin Bypass 2007
Date de publication
14 May 2016
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56430705
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Klodzko Bypass
Date de publication
14 May 2016
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56430706
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Wielun Bypass 2006 Report Part III
Date de publication
14 May 2016
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56483701
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND ROAD MODERNISATION III
Date de publication
4 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
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57315488
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
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20140269
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Gora Kalwaria Bypass 2006
Date de publication
14 May 2016
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56433575
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Brodnica Bypass 2008
Date de publication
14 May 2016
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56437998
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Nysa Bypass 2009
Date de publication
14 May 2016
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56438203
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass 2011
Date de publication
14 May 2016
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56480242
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Résumé non technique - POLAND ROAD MODERNISATION III - Szczecinek Bypass Annex 2012
Date de publication
14 May 2016
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56481075
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Environmental and Social Completion Sheet - POLAND ROAD MODERNISATION III
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
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163112425
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Numéro du projet
20140269
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