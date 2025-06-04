Italie : la BEI accorde un prêt de 150 millions d’euros, couvert par les garanties de SACE et d’InvestEU, pour les services de l’eau du Piémont

EIB

Ce financement soutiendra le plan d’investissement de 300 millions d’euros d’Acqua Novara.VCO pour la période 2025-2030.

Les deux tiers du prêt de la BEI sont adossés à la garantie « Archimede » de SACE, tandis que le tiers restant est couvert par le programme InvestEU de l’Union européenne.

Les travaux prévus permettront d’améliorer la qualité des services relatifs à l’eau et à l’assainissement dans les provinces de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola, au profit de plus de 450 000 personnes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 150 millions d’euros à Acqua Novara.VCO pour améliorer l’efficacité et la résilience des infrastructures liées à l’eau dans les provinces italiennes de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola. Ce financement de la BEI est couvert, à hauteur de deux tiers, par la garantie « Archimede » de SACE et, pour le tiers restant (soit 50 millions d’euros), par le programme InvestEU de l’Union européenne.

Ce prêt vert de la BEI[1] – le premier du genre signé avec Acqua Novara.VCO – soutient le plan d’investissement de 300 millions d’euros de l’entreprise pour la période 2025-2030, qui vise à améliorer l’efficacité des services relatifs à l’eau dans les 138 communes piémontaises desservies, au profit d’environ 450 000 personnes.

Les fonds alloués serviront à moderniser et à construire des stations de traitement des eaux usées, à rénover le réseau d’eau et à réduire les pertes d’eau. L’opération contribuera également à renforcer la résilience du réseau d’eau face aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse et les inondations, et à améliorer la qualité de l’eau, réduisant ainsi davantage l’exposition aux polluants.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord confirme le rôle stratégique de la BEI dans le renforcement des synergies entre les instruments financiers nationaux. La garantie de SACE et le programme InvestEU amplifient l’impact des investissements sur le terrain. Investir dans des services de l’eau plus efficaces et plus résilients soutiendra la transition climatique, protégera la santé publique et contribuera à réduire les coûts pour les usagers. »

Alessandra Ricci, PDG de SACE : « Nous sommes résolus à soutenir la compétitivité et l’innovation des entreprises italiennes, et nous sommes heureux que notre garantie “Archimede” puisse aider Acqua Novara.VCO à moderniser et à renforcer le réseau d’eau. En coopération avec la BEI, ce projet stratégique améliorera la qualité des services et la résilience des infrastructures dans le Piémont. »

Emanuele Terzoli, président d’Acqua Novara.VCO : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération de financement avec la BEI, ce qui témoigne de la qualité de notre plan d’investissement et du professionnalisme de notre gestion. Nous tenons à remercier la BEI et SACE (avec qui nous travaillons pour la première fois) pour leur soutien au projet d’Acqua Novara.VCO. Ce financement nous permettra de mettre en œuvre notre plan d’investissement pour la période 2024-2036, qui dépasse un demi-milliard d’euros. Quoi qu’il arrive, nous voulons nous assurer d’être prêts pour faire face aux effets des changements climatiques. »

L’Italie, première bénéficiaire des financements de la BEI pour le secteur de l’eau

Avec plus de 1 640 projets soutenus et près de 84 milliards d’euros de financements accordés depuis 1958, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour le secteur de l’eau. Au cours des dix dernières années, l’Italie a reçu plus de fonds de la BEI pour ce secteur que n’importe quel autre pays, à savoir plus de 4,3 milliards d’euros. Il s’agit du premier prêt accordé par la BEI à Acqua Novara.VCO, qui vient compléter les précédents financements annoncés pour Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (20 millions d’euros), Iren (200 millions d’euros), Valle Umbra Servizi (35 millions d’euros), ETRA (100 millions d’euros), Acquedotto Pugliese (270 millions d’euros), Como Acqua (50 millions d’euros), Hera Group (460 millions d’euros), ACEA (435 millions d’euros), Acque (130 millions d’euros) et CIIP (50 millions d’euros).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a octroyé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024, pour un montant total de 10,98 milliards d’euros. Il a contribué ainsi à débloquer près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Soutenant l’intégration des marchés et mobilisant des investissements, les financements déployés par le Groupe BEI en 2024 ont suscité plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe et débloqué 110 milliards d’euros à l’appui des jeunes pousses et des entreprises en expansion. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

SACE est une société d’assurance-crédit détenue par le ministère italien de l’économie et des finances. Elle est spécialisée dans l’accompagnement de la croissance des entreprises italiennes au moyen d’un large éventail d’outils et de solutions soutenant les exportations et l’innovation, notamment des garanties financières, l’affacturage, la gestion et la protection des risques, des services de conseil et la mise en relation d’affaires. Forte d’un réseau de 11 bureaux en Italie et de 13 autres dans des pays cibles pour les produits de fabrication italienne, SACE accompagne actuellement 60 000 entreprises pour leur permettre de réaliser leur potentiel national et international. Le portefeuille de la société comprend des opérations d’assurance et des investissements garantis d’une valeur d’environ 270 milliards d’euros sur 200 marchés mondiaux.

Acqua Novara.VCO S.p.A. est la société publique locale, opérant en gestion « in-house », chargée du service intégré de l’eau pour la zone d’approvisionnement n°1 de la région du Piémont. Elle dessert 138 communes des provinces de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola et emploie 300 personnes. Deuxième compagnie des eaux du Piémont, elle accorde une attention particulière aux questions environnementales, sociales et de gouvernance et prend très au sérieux la protection des ressources en eau dans sa zone de captage.

[1] Le statut de prêt vert est accordé aux prêts de la BEI dont le produit est intégralement dédié à la réalisation des objectifs de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, conformément aux Principes applicables aux prêts verts.