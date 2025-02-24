BEI Monde a acheminé 693 millions d’euros vers les pays des Balkans occidentaux en 2024

BEI Monde a investi 527 millions d’euros sous forme de prêts à l’appui de nouveaux projets, mobilisant près de 3,1 milliards d’euros d’investissements, soutenus par 166 millions d’euros d’aides non remboursables.

Ces nouveaux projets accéléreront la transition écologique et stimuleront la compétitivité des économies.

La Banque a continué d’apporter son soutien aux projets en lien avec l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les accords signés en 2024 ayant atteint le montant record de 213 millions d’euros.

En 2024, les financements du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) dans les pays des Balkans occidentaux à l’appui de nouveaux projets ont atteint 693 millions d’euros sous forme de prêts et de subventions en faveur de la sécurité énergétique, des transports durables, de l’action pour le climat, la transition numérique et le développement du capital humain. Sur ces fonds, 527 millions d’euros ont été signés en prêts, 164 millions d’euros en subventions de l’UE au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) et 2 millions d’euros en subventions au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI. Ces nouvelles signatures ont été affectées principalement aux transports durables (43 %), aux énergies propres (31 %, un record) et au secteur privé (20 %).

« Nous sommes pleinement déterminés à soutenir tous les pays de la région sur la voie de l’intégration à l’UE », a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI. « Pour parvenir à une plus grande convergence, des réformes et des investissements de grande ampleur sont indispensables. C’est pourquoi le soutien financier et l’assistance technique apportés conjointement sous l’égide de l’Équipe Europe constituent un appui cohérent, continu et de grande envergure. Le dernier plan de croissance en date illustre les initiatives susceptibles d’accélérer l’intégration des marchés, la croissance économique et l’adhésion à l’UE. »

Appuyer des projets dans l’énergie

Dans le secteur de l’énergie, la Banque a accordé 213 millions d’euros de prêts pour des projets tels que la remise en état de plusieurs grandes centrales hydroélectriques et l’installation de compteurs électriques avancés en Serbie, ainsi que la construction de l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques à proximité de Priština, au Kosovo. Cette centrale répondra aux besoins en énergie de plus de 29 000 foyers et réduira les émissions de dioxyde de carbone de 174 000 tonnes par an.

« En tant que banque européenne du climat, nous avons intensifié nos efforts pour promouvoir une transition écologique dans chaque pays et nous sommes résolus à soutenir la décarbonation des économies régionales afin de garantir la sécurité énergétique et de réduire la pollution environnementale », a ajouté le vice-président de Groot.

La Banque a également mis à disposition le Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) pour l’écologisation des systèmes financiers en Macédoine du Nord et en Albanie afin d’améliorer les pratiques de gestion des risques climatiques des banques nationales et locales et de stimuler les investissements verts des entreprises. Plusieurs projets financés par la BEI ont bénéficié d’une assistance technique au titre du CIBO et du programme de conseil de l’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers). Depuis la signature du troisième mandat de Jaspers à l’automne 2023, les spécialistes de ce programme ont travaillé sur 32 missions de conseil dans les Balkans occidentaux, couvrant les secteurs des transports, de l’eau, de l’énergie, des villes et du numérique.

Faire progresser la connectivité durable

En 2024, BEI Monde a continué de soutenir le secteur des transports au moyen de 295 millions d’euros de financements à l’appui de projets tels que la remise en état de tronçons ferroviaires en Albanie et au Monténégro. Ces améliorations des infrastructures le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) élargi permettront d’accroître la capacité, l’efficacité et la sécurité ferroviaires, favorisant ainsi le passage d’une circulation routière à une mobilité durable et améliorant en général la connectivité régionale. La Banque a signé une aide non remboursable de 79 millions d’euros de l’UE pour la construction du corridor Vc, route de transit importante en Bosnie-Herzégovine.

Promouvoir la création d’emplois et l’action pour le climat au sein des entreprises régionales

La Banque a investi 151 millions d’euros à l’appui de l’expansion de projets, ainsi que d’investissements dans ces derniers, dans les domaines de l’innovation et des énergies propres au sein d’entreprises locales, créant ainsi de l’emploi et de la croissance économique dans la région. Grâce à la première ligne de crédit reposant sur l’impact, les petites entreprises de la région ont créé des emplois ainsi que des possibilités de formation et d’évolution de carrière pour des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables. En outre, dans le cadre du dispositif de garantie pour la résilience des PME au titre du mécanisme de garantie en faveur de l’innovation et du développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF) de l’UE, le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, a fourni des garanties aux banques locales qui devraient permettre de débloquer plus de 750 millions d’euros de prêts en faveur de quelque 13 000 petites entreprises, préservant ainsi environ 180 000 emplois.

