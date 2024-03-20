Le projet s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement mis en place par l’UE et bénéficie d’une importante enveloppe de subventions, de prêts et d’assistance technique.

Le projet soutiendra le transfert modal vers le rail et contribuera ainsi à un système de transport plus respectueux de l’environnement, dans le droit fil du programme environnemental mis en place par l’UE.

L’amélioration de l’infrastructure ferroviaire renforce la connectivité régionale et l’efficacité du transport de marchandises et de voyageurs.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités de financement en dehors de l’Union européenne (UE), a signé un prêt de 100 millions d’euros avec l’Albanie dans le cadre d’une enveloppe de financement de l’Équipe Europe pour la modernisation et l’électrification d’une ligne ferroviaire de 120 km reliant Vorë, dans le centre de l’Albanie, à Hani i Hotit, à la frontière avec le Monténégro. Le projet s’inscrit dans la droite ligne du soutien stratégique de l’UE à la construction et à la remise en état de tronçons ferroviaires clés dans les Balkans occidentaux, visant à accroître l’accessibilité et l’attractivité du transport ferroviaire, en contribuant au développement socio-économique, à l’amélioration des liens commerciaux, à la transition vers des modes de transport plus durables et à la décarbonation des économies locales.

L’enveloppe de financement de l’Équipe Europe pour ce projet comprend le prêt de 100 millions d’euros de la BEI octroyé ce jour, une subvention à l’investissement de 126 millions d’euros approuvée et acheminée au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), et un prêt de 98,75 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La cérémonie de signature s’est déroulée à Tirana en présence d’une délégation de BEI Monde conduite par Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, du Premier ministre albanais Edi Rama, de la vice-Première ministre albanaise Belinda Balluku ainsi que d’André Rizzo, chargé d’affaires de la délégation de l’UE en Albanie.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « Ce projet illustre parfaitement le partenariat solide noué dans le cadre de l’initiative Équipe Europe. Nos efforts conjoints augmenteront les liaisons entre l’Albanie, la région et l’Union européenne, tout en promouvant une mobilité durable posant les bases d’un réseau ferroviaire intelligent, résilient, sûr et inclusif dans le pays et dans la région. Dans son rôle de banque européenne du climat, la BEI s’emploie pleinement à soutenir le développement et la modernisation du secteur ferroviaire en Albanie et dans l’ensemble de la région. »

Belinda Balluku, vice-Première ministre et ministre des infrastructures et de l’énergie de l’Albanie : « La ligne de chemin de fer Vorë-Hani i Hotit, qui s’étend sur 120 kilomètres jusqu’à la frontière avec le Monténégro, est importante non seulement pour l’Albanie, mais aussi pour la connectivité régionale, car elle facilitera la circulation des marchandises et des personnes, tout en stimulant la croissance économique. Après la ligne Tirana-Durrës avec son embranchement à Rinas, celle reliant Vorë à Hani i Hotit représente le deuxième grand projet de l’État albanais dans le domaine du transport ferroviaire. La BEI reste l’un de nos partenaires les plus importants dans la réalisation de plusieurs projets stratégiques concernant les infrastructures routières et ferroviaires. »

Le projet permettra l’électrification des voies ferrées, la reconstruction de 12 gares, l’introduction d’un nouveau système de télécommunication et de signalisation et l’amélioration de la sécurité. Grâce à ces aménagements, les trains pourront atteindre une vitesse de 120 km/h, et l’efficacité et la capacité de transport de voyageurs et de marchandises par voie ferrée seront renforcées. Prolongeant le corridor méditerranéen du RTE-T central, la ligne Vorë-Hani i Hotit relie Tirana à Podgorica et est la seule liaison ferroviaire entre l’Albanie et le reste de l’Europe.

André Rizzo, chargé d’affaires de la délégation de l’UE en Albanie : « Tandis que l’Albanie et la région avancent sur la voie de l’intégration à l’UE, la population peut déjà faire l’expérience des bénéfices concrets de ce processus. La ligne ferroviaire Vorë-Hani i Hotit, financée par l’UE, permettra une circulation plus rapide et plus sûre des marchandises comme des voyageurs le long de la côte Adriatique. Elle renforcera la connectivité pour les personnes et les échanges commerciaux en Albanie, dans la région des Balkans occidentaux et avec l’UE. Elle contribuera de surcroît à l’avancement de la transition écologique de l’Albanie. »

Une équipe d’experts de Jaspers, le programme consultatif conjoint de la Commission européenne et de la BEI, a mis au point un plan d’action pour renforcer la capacité de gestion des projets d’infrastructures ferroviaires en Albanie. La BEI apporte également un soutien technique aux autorités albanaises pour la préparation du projet ferroviaire Corridor VIII concernant les lignes Durrës-Rrogozhinë et Rrogozhinë-Pogradec.

La BEI est le principal bailleur de fonds pour les projets ferroviaires dans les Balkans occidentaux. Elle a prêté plus de 1,7 milliard d’euros pour des investissements dans le secteur ferroviaire dans la région à ce jour. Ces dix dernières années, la Banque a mis à disposition plus de 40 milliards d’euros à l’appui de projets ferroviaires dans le monde.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2010, elle y a financé des projets pour un total de plus de 10 milliards d’euros. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Albanie

La BEI intervient en Albanie depuis 1995. À ce jour, 26 projets ont été financés et plus de 600 millions d’euros ont été investis, principalement dans des infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Albanie, consultez la page suivante : L’Albanie et la BEI.