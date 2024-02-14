Le Groupe BEI a signé 464 millions d’EUR d’engagements à l’appui de projets en Croatie en 2023.

Au total, en 2023, les opérations du Groupe BEI en Croatie ont permis de soutenir un millier de PME et d’ETI, représentant plus de 48 500 emplois.

La BEI a fourni des services de conseil pour faciliter la transformation écologique et améliorer l’efficacité des systèmes de transport dans le pays.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a annoncé avoir enregistré une forte activité en Croatie en 2023. Avec un volume de financement de 464 millions d’EUR pour l’année, le total des investissements du Groupe BEI dans le pays sur les cinq dernières années s’élève désormais à 2,4 milliards d’EUR. Ces fonds serviront à promouvoir un modèle de croissance plus intelligent et plus vert, ainsi que la résilience économique et une meilleure qualité de vie.

Tous les nouveaux financements engagés par le Groupe BEI en Croatie en 2023 sont allés à des projets contribuant à la cohésion économique et sociale, ce qui accélérera la convergence au sein de l’Union européenne et soutiendra la transition du pays vers une économie plus verte et plus durable.

En 2023, les financements du Groupe BEI en Croatie ont représenté 0,61 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et permis la mobilisation de près de 1,15 milliard d’EUR d’investissements. Ces investissements ont bénéficié à 1 052 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et soutenu plus de 48 500 emplois, ce qui témoigne du rôle important joué par la BEI dans la promotion de la croissance économique et du développement.

Pour l’avenir, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un montant record de 2,17 milliards d’EUR en 2023, destiné à appuyer des projets couvrant tous les secteurs de l’économie croate, de l’aménagement urbain durable aux réseaux ferroviaires, en passant par le secteur privé, avec des signatures attendues au cours des prochaines années.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes fiers d’avoir enregistré une solide année de financement en Croatie. Grâce à nos services de conseil et à nos investissements à l’appui des infrastructures durables et de la transition écologique et numérique des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire et des entités du secteur public croates, nous restons déterminés à aider le pays à bâtir une économie résiliente, compétitive et inclusive. »

La transformation écologique et numérique et la compétitivité des entreprises croates constituent une priorité essentielle pour la BEI. La banque de l’UE a renforcé sa coopération avec la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) en mettant à disposition un demi-milliard d’EUR pour aider les PME, les ETI et les entités du secteur public à se développer. À cet effet, les parties ont signé une première tranche de 200 millions d’EUR l’année dernière. Environ 20 % des ressources seront investies dans l’efficacité énergétique, la production d’énergie propre, les transports durables et la protection de l’environnement. L’accord aidera également HBOR à absorber les subventions et les fonds structurels de l’UE, et devrait permettre la mobilisation d’investissements à hauteur de 1 milliard d’EUR en faveur de l’économie croate.

Quelque 300 millions d’EUR de nouveaux prêts seront mis à la disposition d’ETI et d’entités du secteur public en Croatie à la suite de la signature d’un accord de garantie de 150 millions d’EUR entre la BEI et Zagrebačka banka (ZABA) en 2023. Environ un cinquième de la valeur totale du portefeuille de prêts que ZABA va créer sera destiné à des investissements verts dans les domaines des sources d’énergie durables et de l’efficacité énergétique.

Dans le cadre des accords de garantie conclus entre le FEI et le groupe UniCredit dans sept pays de l’UE, environ 64 millions d’EUR ont été signés pour des opérations en Croatie visant à soutenir les investissements des PME dans la double transition écologique et numérique et à stimuler les secteurs culturel, éducatif ou social.

L’enquête 2022-2023 de la BEI sur les municipalités a montré que le manque de financement continue d’être un facteur dissuasif important pour les municipalités lorsqu’il s’agit de planifier les investissements, tout comme le sont les processus réglementaires longs et compliqués et la difficulté à trouver des spécialistes possédant des compétences en matière d’environnement et de climat.

Conformément à son engagement de soutenir un développement urbain et régional intelligent et durable, la BEI a approuvé son premier prêt-cadre municipal emblématique en faveur de la ville de Split pour un montant total de 150 millions d’EUR. La première tranche de 49 millions d’EUR, signée en 2023, soutiendra les investissements dans la transition écologique et numérique de la ville, qui améliorera les services publics et la qualité de vie des habitants.

En 2023, les services de conseil de la BEI ont continué de dispenser de précieux conseils ainsi qu’une aide au renforcement des capacités aux partenaires croates, encourageant la transition verte dans différents secteurs. Soutenue par la plateforme de conseil InvestEU, la BEI a signé avec l’opérateur autoroutier Hrvatske Autoceste deux accords relatifs à des services de conseil à l’appui de systèmes de transports durables et efficaces dans le pays. Ces accords visent à faciliter la mise en œuvre du nouveau système de télépéage électronique ainsi qu’à promouvoir l’écologisation du réseau autoroutier. La ville de Zagreb bénéficiera du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) de la BEI et obtiendra une assistance technique pour la rénovation énergétique de 50 bâtiments publics de la capitale.

Selon l’édition 2023 de l’enquête de la BEI sur l’investissement, les entreprises croates sont restées positives quant à leurs perspectives d’investissement (quoique dans une mesure moindre que l’année précédente). L’enquête met en évidence l’impact croissant des changements climatiques sur les entreprises croates, qui sont 63 % à signaler les effets négatifs des événements météorologiques, contre 59 % en 2022. Pourtant, seulement un tiers (32 %) des entreprises ont déjà pris des mesures pour faire face aux effets des phénomènes météorologiques et réduire les émissions de carbone, ce qui est une proportion inférieure à la moyenne de l’UE de 56 %. L’enquête montre également que les entreprises croates sont confrontées à d’importantes entraves à long terme à l’investissement. La disponibilité d’un personnel qualifié, l’incertitude quant à l’avenir et les coûts de l’énergie figurent parmi les défis les plus fréquemment mentionnés. Un autre obstacle est l’accès au financement, la proportion d’entreprises croates confrontées à des contraintes financières atteignant presque le double de la moyenne de l’UE (11,4 % contre 6,1 %).

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.