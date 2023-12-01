HBOR, la banque croate de développement, et la BEI prêteront conjointement jusqu’à 500 millions d’EUR en faveur des PME, des ETI et des entités publiques du pays, 20 % étant consacrés à des projets verts.

HBOR rétrocèdera les fonds de la BEI directement aux bénéficiaires ou via des intermédiaires financiers locaux, 70 % du montant total étant destinés aux PME et aux ETI du pays.

L’ensemble de la ligne de crédit devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion de l’UE et soutenir des projets écologiques conformes aux objectifs climatiques de la BEI.

Un nouvel accord entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR, la banque croate pour la reconstruction et le développement) permettra de mettre un demi-milliard d’EUR à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des entités publiques croates. Les parties ont déjà signé la première tranche de 200 millions d’EUR, qui soutiendra essentiellement les PME et les ETI du pays. L’accord aidera HBOR à absorber notamment les subventions et les Fonds structurels de l’UE, et devrait permettre la mobilisation d’investissements à hauteur d’un milliard d’EUR en faveur de l’économie croate.

« HBOR est le principal fournisseur de financements verts en Croatie, ce qui répond à une priorité majeure de la BEI au titre de sa Feuille de route de la banque du climat », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Nous apprécions les progrès récents de HBOR dans ce domaine, en particulier s’agissant de ses systèmes et normes de gestion environnementale et sociale, et nous pouvons donc lui déléguer aisément des décisions de financement vert. Nous envisageons également d’apporter gratuitement des services de conseil à cet établissement bancaire afin de l’aider dans la consolidation de son rôle de principal bailleur de fonds verts sur le marché croate. »

« Je suis ravi que nous ayons signé un nouveau contrat avec la BEI, l’institution financière de premier plan dans le domaine du financement durable. Grâce à notre coopération de longue date, la banque croate pour la reconstruction et le développement a activement intégré les connaissances et les expériences acquises par la BEI. Je suis heureux que les efforts déployés par nos dirigeants et nos employés pour engranger de nouvelles connaissances aient conduit à une véritable transformation de HBOR en une cheffe de file du financement de projets axés sur l’environnement, tout en établissant un lien de confiance avec la BEI. Les fonds relevant du présent contrat favoriseront l’essor de PME, d’ETI et d’entités publiques, contribuant ainsi à la transition de l’Union européenne vers la neutralité carbone. Ce contrat réaffirme le rôle de HBOR en tant qu’institution leader en Croatie pour le financement de projets verts », a déclaré Hrvoje Čuvalo, président du conseil d’administration de HBOR.

La BEI et HBOR ont convenu que 70 % de la ligne de crédit profiteront aux PME et aux ETI, le reste étant destiné à soutenir des organismes du secteur public et d’autres bénéficiaires du pays. Environ 20 % du montant total seront consacrés à des projets verts, notamment dans des domaines tels que l’efficacité énergétique et la production d’énergie propre, les transports durables et la protection de l’environnement, conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ces cinq dernières années, la BEI a financé en Croatie des projets à hauteur de plus de 1,6 milliard d’EUR.

En septembre de cette année, le Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI, a lancé un nouveau programme d’investissement en fonds propres, conforme au plan national pour la reprise et la résilience 2021-2026 de la Croatie.

HBOR est la banque croate pour la reconstruction et le développement, en d’autres termes la banque nationale de promotion économique de la Croatie. Elle est chargée de promouvoir le développement économique de la Croatie en accordant des prêts, en assurant des transactions d’exportation contre les risques politiques et commerciaux, en émettant des garanties, en prenant des participations via des fonds de capital-investissement et en fournissant des conseils aux entreprises.