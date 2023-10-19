HBOR CLIMATE MBIL FOR SMES MID-CAPS & PUBLIC

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists in a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to HBOR (Croatia's Bank for Reconstruction and Development) to support projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps as well as public sector entities in the country. The operation will have a dedicated climate action and environmental sustainability lending window.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, with a focus on investments promoting green transition in Croatia.
The proposed multi beneficiary investment loan (MBIL) would be a pathfinder operation with Croatia's Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and would aim at financing small and medium sized investment projects promoted by SMEs, Mid-Caps and public sector entities in Croatia. Approximately 20% of the investments are expected to support projects contributing to climate action & environmental sustainability (CA&ES). In addition, the EIB loan will contribute 100% to the Cohesion objective, as Croatia is an EIB cohesion priority region under article 309(a).
The proposed operation will support HBOR's ambition to become a reference institution to foster green and digital transition in Croatia, in cooperation with the local banking sector. Thanks to HBOR's strong presence on the Croatian market, the Project will reach a significant number of smaller beneficiaries, not having direct access to EIB funding otherwise, hence generating significant economic and social impact. The provision of targeted technical assistance (TA) by the EIB's Advisory Department (EIAH) under the Green Gateway Support is envisaged to help HBOR build capacity on sourcing and assessing green projects, among others.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.