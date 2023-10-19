Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
HBOR CLIMATE MBIL FOR SMES MID-CAPS & PUBLIC

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 500 000 000 €
Lignes de crédit : 500 000 000 €
Date(s) de signature
15/01/2026 : 100 000 000 €
30/11/2023 : 200 000 000 €
13/11/2024 : 200 000 000 €
Date de publication
1 septembre 2023
Statut
Référence
Signé | 30/11/2023
20230508
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HBOR CLIMATE MBIL FOR SMES MID-CAPS & PUBLIC
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to HBOR (Croatia's Bank for Reconstruction and Development) to support projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps as well as public sector entities in the country. The operation will have a dedicated climate action and environmental sustainability lending window.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, with a focus on investments promoting green transition in Croatia.

Additionality and Impact

The proposed multi beneficiary investment loan (MBIL) would be a pathfinder operation with Croatia's Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and would aim at financing small and medium sized investment projects promoted by SMEs, Mid-Caps and public sector entities in Croatia. Approximately 20% of the investments are expected to support projects contributing to climate action & environmental sustainability (CA&ES). In addition, the EIB loan will contribute 100% to the Cohesion objective, as Croatia is an EIB cohesion priority region under article 309(a).


The proposed operation will support HBOR's ambition to become a reference institution to foster green and digital transition in Croatia, in cooperation with the local banking sector. Thanks to HBOR's strong presence on the Croatian market, the Project will reach a significant number of smaller beneficiaries, not having direct access to EIB funding otherwise, hence generating significant economic and social impact. The provision of targeted technical assistance (TA) by the EIB's Advisory Department (EIAH) under the Green Gateway Support is envisaged to help HBOR build capacity on sourcing and assessing green projects, among others.




Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 octobre 2023
30 novembre 2023
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

