L’assistance technique financée par ELENA permettra à Zagreb de préparer des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un coût estimé à 85 millions d’EUR.

Les services d’assistance technique contribueront à la rénovation d’une cinquantaine de bâtiments publics.

Une fois rénovés, les bâtiments auront des émissions de CO 2 réduites de 80 % et une consommation d’énergie de 70 %.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la ville de Zagreb ont annoncé un nouvel accord relatif à une assistance locale au titre du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone de bâtiments publics de la capitale. La subvention relevant d’ELENA aidera les autorités municipales à préparer la rénovation énergétique de 50 bâtiments publics, qui passera notamment par l’installation de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre de la transition écologique en cours dans la capitale croate. Le plan national en matière d’énergie et de climat de la Croatie à l’horizon 2030 vise une part de 36,4 % d’énergie renouvelable dans la consommation brute d’énergie et des investissements majeurs dans l’ensemble du secteur de l’énergie (hydroélectricité, parcs éoliens, centrales solaires et hydrogène). Le projet annoncé ce jour apportera une contribution importante à cet objectif. Une fois mis en œuvre, il permettra de produire plus de 14,9 GWh d’électricité renouvelable, d’éliminer 8 700 tonnes d’équivalent CO 2 et d’économiser 29,8 GWh d’énergie chaque année.

Le nouvel accord entre la BEI et Zagreb a été annoncé le 1er juin lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville de Zagreb.

« La BEI est ravie de soutenir la ville de Zagreb dans les efforts qu’elle déploie pour offrir un avenir plus propre et plus vert aux habitants de la ville. Cette mission de conseil aidera Zagreb à préparer des rénovations énergétiques qui contribueront de manière significative à la protection de l’environnement en réduisant les émissions de CO 2 et en fournissant de l’énergie renouvelable à la ville. Cette collaboration renforce les possibilités pour la BEI de faire bénéficier Zagreb de financements et de conseils en vue de l’aider à atteindre ses priorités ambitieuses en matière d’environnement et de numérique dans les années à venir », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.

« L’enveloppe initiale de 2,7 millions d’EUR, dont 90 % sont cofinancés par la BEI avec le soutien de la Commission européenne, servira à préparer la documentation des projets de rénovation énergétique de 50 bâtiments publics appartenant à la ville de Zagreb. Les investissements en question, d’une valeur totale de 85 millions d’EUR, concerneront des jardins d’enfants, des écoles, des maisons de retraite et d’autres bâtiments et installations publics. Une fois le projet achevé, les bâtiments publics couverts seront modernisés en profondeur et auront une toute nouvelle apparence. En outre, les infrastructures économes en énergie étant également plus efficaces sur le plan économique, de grandes sommes seront économisées grâce à une réduction significative des factures des services collectifs et des coûts d’entretien après l’achèvement de la rénovation énergétique », a déclaré Tomislav Tomašević, maire de la ville de Zagreb.

Le projet d’assistance technique courra jusqu’en avril 2026. La ville de Zagreb constituera une équipe ELENA qui procédera à un examen détaillé de la documentation et des audits énergétiques existants. Parmi les autres grandes activités figurent les demandes de subventions, l’examen d’un vaste parc de bâtiments pour contrôler leur compatibilité avec les installations photovoltaïques, ainsi que l’élaboration de dossiers d’appel d’offres et leur publication.

Informations générales

ELENA – Dynamiser des projets locaux durables en Europe

Le mécanisme d’assistance technique ELENA est une initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne. Il fournit des aides non remboursables pour soutenir la préparation de projets durables au moyen d’une assistance technique à l’appui d’investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les bâtiments et les transports urbains innovants. La BEI aide les bénéficiaires à mettre en place des programmes pour tirer le meilleur parti des investissements qui en résultent. Créé en 2009, le mécanisme ELENA aide les acteurs publics et privés à mettre en œuvre des projets en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports durables qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le soutien au titre d’ELENA peut être sollicité pour des projets relevant de trois domaines clés : l’énergie durable, le transport durable et l’immobilier résidentiel durable. Ce soutien accordé au titre du programme Horizon 2020 à compter de la période 2014-2020 se poursuivra au titre du cadre financier pluriannuel actuel (2021-2027) et relèvera du programme-cadre InvestEU.