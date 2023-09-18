Zagrebačka Banka a signé un accord de garantie avec la Banque européenne d’investissement qui lui permettra de consentir jusqu’à 300 millions d’EUR de nouveaux prêts à des entreprises de taille intermédiaire et à des établissements publics croates.

Avec les investissements supplémentaires effectués par les clients finals, l’impact positif global de cette opération sur l’économie du pays devrait atteindre 420 millions d’EUR au cours des prochaines années.

Environ 20 % des financements disponibles seront consacrés à des investissements visant des sources d’énergie durables alternatives et des projets renforçant l’efficacité énergétique de bâtiments existants.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Zagrebačka Banka d.d. (ZABA) ont signé un accord de garantie qui permettra à la Banque croate d’octroyer de nouveaux prêts à ses clients pour un montant global de 300 millions d’EUR. L’opération vise les entreprises de taille intermédiaire et les entités publiques croates et mettra partiellement l’accent sur la durabilité. En effet, 20 % de la valeur totale du portefeuille de prêts que ZABA va créer sont destinés à des investissements dans des sources d’énergie durables alternatives et dans des projets renforçant l’efficacité énergétique de bâtiments commerciaux et publics existants.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Ce n’est pas la première opération que nous menons avec Zagrebačka Banka et nous nous réjouissons de tirer parti de son expérience sur le marché local pour acheminer des financements pertinents vers ses contreparties croates. On estime que les opérations que le Groupe BEI a conduites précédemment avec ZABA ont permis de mobiliser plus de 500 millions d’EUR de financements à l’appui de PME croates depuis le début de notre partenariat, et je suis heureuse que nous puissions renouveler notre partenariat au profit des entreprises de taille intermédiaire et du secteur public. »

« En signant cet accord, Zagrebačka Banka est devenue la première et la seule banque croate à mettre en œuvre l’instrument de partage des risques associé à un portefeuille (LRS, pour Linked Risk Sharing) de la BEI. Cette coopération représente un levier important pour la poursuite de la croissance de l’économie croate et nous permet d’offrir des conditions de prêt encore plus avantageuses aux entreprises de taille intermédiaire et aux entités publiques. En outre, dans ce contexte, nous soutenons activement des projets durables, en particulier ceux favorisant l’efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables, qui constituent l’un de nos principaux axes stratégiques », a déclaré Ivan Vlaho, PDG de Zagrebačka Banka et directeur adjoint du Groupe UniCredit pour l’Europe centrale et orientale.

La BEI déléguera à ZABA une garantie partielle au cas par cas d’un montant de 150 millions d’EUR. Ainsi, avec le taux de garantie applicable de 50 %, l’intermédiaire financier croate établira un portefeuille de nouveaux prêts de 300 millions d’EUR au maximum. Enfin, on estime que, grâce aux investissements effectués par les bénéficiaires finals, l’opération aura un impact total sur l’économie croate de 420 millions d’EUR au maximum si la garantie est totalement utilisée.

S’agissant des investissements durables, la garantie de la BEI permettra à ZABA d’assumer davantage de risques sur les projets verts. Pour la Banque, il s’agit de la première opération en partage des risques associée à un portefeuille visant la transition des ETI en Croatie, réalisée sans le soutien de la Commission européenne, et la seconde avec une entité du Groupe Unicredit. Les décisions relatives à toutes les demandes de prêt au titre de cette opération restent du ressort de Zagrebačka Banka.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé en Croatie des projets à hauteur de plus de 1,6 milliard d’EUR.

Zagrebačka Banka a été créée en 1977 et fait aujourd’hui partie du Groupe Unicredit. ZABA a été la première banque croate à être cotée à la Bourse de Zagreb en 1995. Première banque du pays, elle dessert 80 000 entreprises et plus d’un million de particuliers.