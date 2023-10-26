La BEI renforce son soutien à Hrvatske Autoceste, à la Ville de Zagreb et à Zagrebački Električni Tramvaj (ZET) par le biais de services de conseil s’appuyant sur la plateforme de conseil InvestEU.

La Banque européenne d’investissement présente les défis et les priorités en matière de développement des transports verts lors de la conférence intitulée « Connected Croatia: Greening Mobility » (Croatie connectée : écologisation de la mobilité).

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé une série d’accords relatifs à des services de conseil conclus avec des partenaires croates à l’appui de systèmes de transport durables et efficaces dans le pays et de l’amélioration de la connectivité. Les services de conseil annoncés ce jour s’appuient sur la plateforme de conseil InvestEU et témoignent de l’engagement de la BEI à promouvoir la mise en œuvre et le financement de projets de mobilité ainsi que la transformation écologique et numérique de la Croatie.

La BEI renforce son partenariat avec Hrvatske Autoceste (HAC), qui est responsable de la gestion, de la construction et de l’entretien de la majeure partie du réseau croate d’axes autoroutiers à péage (environ 1 300 km). Les nouveaux accords relatifs à des services de conseil faciliteront la mise en œuvre de projets portant sur l’acquisition et l’installation d’un nouveau système de télépéage électronique à installer sur les autoroutes que gère HAC. Le nombre de voitures empruntant les autoroutes payantes en Croatie augmente de manière dynamique ; le nouveau système facilitera les paiements et contribuera à raccourcir les temps de trajet, à réduire la pollution sonore et à rendre les routes plus sûres pour la population.

Le second accord avec HAC couvrira des services de conseil liés à l’écologisation du réseau autoroutier en Croatie. Il s’agira de mettre sur pied un programme d’investissement solide dans divers domaines, notamment la sécurité routière, la durabilité environnementale, le système de gestion de l’actif routier, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et de dispositifs de recharge des véhicules électriques et les stations de ravitaillement en hydrogène.

La BEI, la Ville de Zagreb et l’entreprise municipale de transports publics ZET entendent collaborer à la décarbonation des parcs de bus utilisés pour les transports publics urbains. Les services de conseil prévus porteront sur un examen des politiques, technologies et stratégies pertinentes, sur une analyse du système de transports publics urbains de la Ville de Zagreb et sur un plan pluriannuel de décarbonation du parc d’autobus.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement maintient son soutien à long terme au développement durable des infrastructures de transports en Croatie. Un réseau de transport vert qui fonctionne bien est essentiel au développement économique et à la croissance du marché du travail, mais aussi à la vie quotidienne des Croates. L’écologisation de la mobilité est notre devoir car elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les efforts en faveur de l’action climatique. »

Oleg Butković, vice-premier ministre et ministre de la mer, des transports et des infrastructures : « La mise au point de nouvelles technologies, la transition numérique et l’écologisation sont essentielles à la compétitivité de chaque économie et ouvrent de futures possibilités de développement. Afin de créer les conditions du développement de la mobilité durable, nous investissons dans un large éventail de projets qui contribueront à réduire les incidences négatives des transports sur l’environnement et à améliorer l’accès à des systèmes de transport sûrs, abordables et durables. Il s’agit d’investissements liés au transport urbain durable, dans le cadre desquels nous achetons de nouveaux bus, tramways et trains pour les transports urbains, suburbains et régionaux. Nous investissons également dans les infrastructures de recharge des véhicules à carburant de substitution, dans les systèmes d’écologisation et l’alimentation électrique dans les aéroports, et nous accordons la plus grande importance à l’intensification des investissements dans l’infrastructure ferroviaire. Pour tous ces projets, nous avons obtenu des ressources nationales et européennes ainsi que des crédits, la BEI nous apportant son soutien et sa confiance depuis de nombreuses années. »

À l’occasion de la conférence «Connected Croatia : Greening Mobility », Marko Primorac, ministre croate des finances, a souligné le rôle clé de la mobilité pour l’économie, mais a aussi recensé des défis tels que les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, le secteur des transports devant réduire son empreinte environnementale pour devenir plus durable. Grâce à la coopération avec la Banque européenne d’investissement, ainsi qu’avec d’autres institutions financières nationales et internationales, et surtout grâce aux fonds de l’UE, le ministère des finances soutient des projets liés aux transports routiers, à l’efficacité énergétique et à l’amélioration de la connectivité ferroviaire dans le but de transformer le secteur des transports et d’assurer la compétitivité de l’économie croate au niveau régional et mondial.

Tomislav Tomašević, le maire de Zagreb, s’est déclaré satisfait de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement : « La Ville de Zagreb est résolue à promouvoir des solutions énergétiques durables pour son fournisseur de transport public ZET, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Notre objectif est de fournir un service plus abordable et plus efficace à notre population. »

Marko Bogdanović, PDG de ZET, a ajouté qu’il était impatient de travailler avec la BEI dans le cadre de services d’assistance technique : « Cela nous permettra d’accélérer nos efforts pour décarboner les transports publics et réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 , avec à la clé des transports publics plus propres et plus fiables à Zagreb. »

Boris Huzjan, directeur de Hrvatske Autoceste : « La Banque européenne d’investissement et Hrvatske Autoceste collaborent de longue date dans le cadre de projets de développement. L’assistance technique pour la mise en œuvre du nouveau système de télépéage et l’élaboration d’une stratégie visant à accroître l’efficacité énergétique et renforcer la durabilité, qui relève du programme InvestEU, s’inscrit dans le droit fil de cette collaboration. Cela est particulièrement important dans le contexte de la sécurité routière, de la mise en place de mesures de protection de l’environnement et de la gestion des infrastructures routières. Nous entendons notamment installer des clôtures de protection de meilleure qualité, améliorer la gestion des déchets dans les installations et les aires d’autoroute, favoriser la mise en place de centrales solaires photovoltaïques et multiplier les infrastructures de recharge des véhicules électriques et les stations de recharge à hydrogène. En fin de compte, Hrvatske Autoceste a pour ambition de devenir une entreprise verte gérée de manière socialement responsable et de réaliser des économies grâce à une réduction significative des coûts d’exploitation et de maintenance une fois les projets de rénovation énergétique achevés. »

La BEI est coorganisatrice de la conférence « Connected Croatia : Greening Mobility », qui a rassemblé des experts de la Banque et des experts locaux qui se sont penchés sur les principaux thèmes liés aux investissements dans les transports durables. La modernisation du secteur des transports en Croatie n’est pas seulement une condition préalable au développement interne, mais aussi un facteur clé de compétitivité du pays dans l’ensemble de la région.

Informations générales

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

À propos de l’activité de la BEI en Croatie