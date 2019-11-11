La BEI signe un accord de financement de type apport de fonds propres de 75 millions d’EUR avec Vækstfonden, une INPE danoise.

Une plateforme de co-investissement créée à cette occasion viendra combler une lacune du marché dans le domaine du capital-risque au Danemark, en apportant des fonds propres aux PME et ETI locales.

L’opération est assortie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques du plan Juncker.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement avec l’institution nationale de promotion économique (INPE) danoise Vækstfonden (ou Fonds danois pour la croissance) afin de soutenir les PME et ETI locales. Les deux institutions injecteront chacune 75 millions d’EUR dans une plateforme de co-investissement qui ciblera les PME et les ETI, des entreprises qui n’ont pas aisément accès aux financements bancaires. Le financement de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker ».

Techniquement, l’accord signé ce jour permettra à Vækstfonden de mettre 150 millions d’EUR (1,12 milliard de DKK) au total à la disposition de PME et d’ETI danoises « prêtes à croître » ou qui sont dans leur deuxième phase de croissance. Ces entreprises ont besoin d’investissements pour continuer à innover, élargir leur offre de produits et de services, accroître leur productivité et leur capacité de production ou se développer à l’international.

« Je me réjouis de la signature de cet accord unique et important entre Vækstfonden et la BEI. Je suis convaincu qu’il aura un impact considérable sur le potentiel de croissance et d’expansion des PME danoises. Il jouera en outre un grand rôle dans l’orientation du capital-investissement et le renforcement de l’écosystème danois du capital-risque », a déclaré Simon Kollerup, ministre danois de l’industrie, du commerce et des finances.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI : « Les PME et les ETI sont des moteurs importants de l’innovation et de la création d’emplois en Europe, et nous sommes heureux que la banque de l’UE puisse apporter une valeur ajoutée aux capacités de financement des PME et des ETI danoises grâce à cette opération de type apport de fonds propres avec Vækstfonden. La collaboration avec des institutions nationales de promotion économique est très importante pour nous et elle constitue une priorité dans les objectifs du plan Juncker. »

La BEI finance en général jusqu’à 50 % d’un projet ; les investissements au titre de la plateforme de co-investissement proviendront donc pour moitié de la BEI et pour moitié de Vækstfonden. La plateforme a pour objectif de mobiliser des financements et devrait ainsi attirer des investisseurs privés. Le volume total des fonds disponibles pourrait dès lors doubler et atteindre 300 millions d’EUR.

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de l’euro et du dialogue social ainsi que de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés de capitaux : « Le plan Juncker est un succès pour les petites et moyennes entreprises. Plus d’un million de petites entreprises européennes bénéficient déjà d’un accès amélioré aux financements. L’accord conclu ce jour avec le Fonds danois pour la croissance aura un impact positif pour les entreprises au Danemark. »

Claus Gregersen, président de Vækstfonden : « Nous sommes très heureux de travailler avec la BEI sur ce dispositif sans égal en Europe. Grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir investir des montants considérables dans des entreprises danoises en croissance et leur apporter ainsi le capital dont elles ont besoin pour poursuivre leur expansion. Nous pourrons aussi permettre aux entrepreneurs danois qui réussissent de poursuivre sur leur voie et de se développer à l’international ».

Informations générales

Vækstfonden, le Fonds danois pour la croissance, est un fonds indépendant régi par un texte législatif indépendant et doté d’un conseil d’administration indépendant. Vækstfonden doit, comme le stipule le texte législatif le concernant, promouvoir la croissance et le renouvellement pour les petites et moyennes entreprises afin de générer des retombées socioéconomiques plus importantes. Le Fonds contribue à la création de nouvelles entreprises en mettant à disposition du capital et un savoir-faire. Depuis 1992, Vækstfonden a cofinancé la croissance de plus de 7 900 entreprises, avec un engagement total de plus de 24,9 milliards de DKK. Vækstfonden fournit des prêts et des garanties en collaboration avec des institutions financières danoises et des partenaires européens.