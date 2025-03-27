Danemark : IO Biotech obtient un prêt d’amorçage-investissement de la BEI de 57,5 millions d’euros pour faire progresser la recherche et le développement de vaccins contre le cancer

EIB

Le secteur danois des technologies médicales bénéficie d’un nouveau coup de pouce : la BEI accorde un prêt d’amorçage-investissement à IO Biotech à l’appui de ses travaux de recherche sur les vaccins contre le cancer.

IO Biotech utilisera ces fonds pour mettre au point son vaccin immunothérapeutique anti-cancer innovant pour le traitement du mélanome.

Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

L’entreprise de technologie médicale danoise IO Biotech a signé un prêt d’amorçage-investissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 57,5 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Le prêt prend la forme de trois tranches engagées d’un montant total de 37,5 millions d’euros, qui seront mises à disposition sous réserve que l’entreprise respecte certaines conditions, et d’une tranche accordéon non engagée de 20 millions d’euros. L’entreprise biopharmaceutique axée sur les traitements en phase clinique met au point de nouveaux vaccins thérapeutiques immunomodulateurs contre le cancer en s’appuyant sur une plateforme technologique innovante exclusive. Elle utilisera principalement le financement pour le développement et la mise sur le marché de l’IO102-IO103, un vaccin immunothérapeutique anti-cancer qui vise à traiter le mélanome et devrait par la suite être étendu à d’autres types de cancer. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

Le concours de la BEI soutiendra la finalisation du développement clinique ainsi que l’approbation réglementaire et le lancement sur le marché du principal candidat. En outre, il financera le développement de nouveaux produits candidats générés à partir de la plateforme de l’entreprise. Ces ressources devraient permettre à IO Biotech, dont l’activité est pour l’heure purement axée sur la recherche-développement, de devenir une entreprise pharmaceutique à part entière qui propose des produits constituant le socle d’une thérapie combinée pour les personnes atteintes d’un cancer.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Les entreprises européennes innovantes ont besoin non seulement de capitaux, mais aussi d’investisseurs prêts à prendre des risques, qui les aident à se développer et à atteindre le stade de la commercialisation avant l’intervention d’investisseurs non européens. La technologie révolutionnaire d’IO Biotech est susceptible d’avoir une incidence majeure sur les soins de santé, en particulier en oncologie. La mise sur le marché de nouveaux produits pharmaceutiques nécessite des investissements substantiels, en particulier dans les derniers stades du développement. Avec le soutien du programme InvestEU de la Commission européenne, la BEI vient combler ce déficit de financement en faisant en sorte que les technologies européennes de pointe puissent se développer et prospérer, au bénéfice des patients dans l’ensemble de l’UE. »

Amy Sullivan, directrice financière chez IO Biotech : « Nous nous félicitons du soutien de la BEI dans le cadre de cette opération. Ce prêt aidera à financer le développement continu et la précommercialisation de nos candidats vaccins thérapeutiques contre le cancer générés à partir de notre plateforme T-win®. Ce financement intervient à un moment déterminant pour notre entreprise car nous aurons les résultats de l’étude pivot de phase 3 de notre principal vaccin thérapeutique expérimental contre le cancer, l’IO102-IO103, au troisième trimestre de 2025. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

IO Biotech est une entreprise biopharmaceutique axée sur les traitements en phase clinique qui met au point de nouveaux vaccins thérapeutiques immunomodulateurs contre le cancer en s’appuyant sur sa plateforme T-win®. Cette plateforme repose sur une approche innovante des vaccins contre le cancer visant à activer les lymphocytes T afin de cibler les cellules immunosuppressives dans le microenvironnement tumoral. IO Biotech progresse dans le développement de son principal candidat vaccin contre le cancer, l’IO102-IO103, dans le cadre d’essais cliniques, et a d’autres candidats en développement préclinique. L’entreprise a son siège à Copenhague, au Danemark, et est également implantée aux États-Unis, à New York.