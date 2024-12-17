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IO BIOTECH (IEU LS)

Signature(s)

Montant
37 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 37 500 000 €
Industrie : 37 500 000 €
Date(s) de signature
19/12/2024 : 37 500 000 €
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19/03/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IO BIOTECH (IEU LS)
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Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2025
Statut
Référence
Signé | 19/12/2024
20240179
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IO BIOTECH (IEU LS)
IO BIOTECH APS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

IO Biotech is a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel, immune-modulating cancer vaccine therapies based on an innovative proprietary technology platform. The project involves the development of an innovative immunotherapeutic cancer vaccine to treat melanoma. With its broad applicability, this vaccine has the potential to become the new standard of care in cancer treatment.

The project's objectives are: (i) finalising the development of the company's lead product candidate (ii)expanding the company's pipeline of product under development iii) strengthening the company's technology platform.

Additionnalité et impact

The project is in line with the InvestEU objective of promoting research, development and innovation. The purpose of the loan is to provide direct equity-type financing under the INVESTEU General debt benefiting from a partial EC guarantee, to finance research and development activities of an innovative biotechnology company IO Biotech. IO Biotech's expertise lies in the discovery of innovative immunotherapies targetting areas of unmet clinical need. Creation of knowledge and support of skilled jobs in Denmark will further contribute positively towards the EU's 3% RDI intensity target.

The financing structure is adjusted to the investment needs of the Company, with a long tenor and deferred interest, while most of the EIB remuneration will come in a form of warrants, minimising cash outflows. The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The specific RDI activities included in the project are expected to be performed in existing facilities without changing their already authorised scope. Therefore, the project activities would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/52/EU (amended by). Full environmental details will be verified during appraisal.

Procurement: The Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
17 décembre 2024
19 décembre 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IO BIOTECH (IEU LS)
Date de publication
19 Mar 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
225777492
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240179
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
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