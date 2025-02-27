Danemark: Norlase obtient un prêt d’amorçage-investissement de la BEI de 20 millions d’euros pour faire avancer la technologie du laser ophtalmique

EIB

Le secteur danois des technologies médicales bénéficie d’un coup de pouce grâce à un prêt d’amorçage-investissement de la BEI qui permet à Norlase de renforcer sa position sur le marché mondial du laser ophtalmique.

Norlase se servira de ce financement pour faire avancer le développement et la mise sur le marché de sa technologie innovante du laser ophtalmique portable.

Le financement de la BEI bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

L’entreprise de technologie médicale Norlase, issue de l’essaimage de l’Université technique du Danemark, a signé un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement soutiendra le développement de la technologie innovante du laser ophtalmique de Norlase. L’opération permettra ainsi au Danemark de renforcer sa position de pôle d’innovation de classe mondiale pour les technologies médicales. Assurer aux entreprises européennes qui conçoivent des technologies critiques la possibilité de se développer dans l’UE et de disposer des financements nécessaires à cette fin est un socle essentiel de l’autonomie stratégique européenne. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Les efforts déployés par le Danemark pour développer son écosystème biotechnologique et médico-technologique portent aujourd’hui leurs fruits. Comme pour d’autres entreprises danoises que nous avons récemment financées, la technologie de Norlase se classe première dans sa catégorie et est un exemple concret d’excellence en matière d’innovation européenne. Avec le soutien d’InvestEU, la BEI finance des projets qui font progresser les traitements médicaux de pointe. Le financement proposé ici vise à consolider la position de cheffe de file européenne de Norlase dans le domaine des technologies médicales. »

Oliver Hvidt, PDG et cofondateur de Norlase : « Alors que la charge de patients ne cesse d’augmenter, la nécessité d’accélérer l’innovation technologique dans le domaine des soins oculaires n’a jamais été aussi grande. Avec quatre lancements de produits en seulement cinq ans et une adoption rapide par les ophtalmologues, Norlase est à l’avant-garde de cette transformation. Ce financement de la BEI nous permet d’élargir notre présence mondiale et de repousser encore plus les limites de la technologie actuelle. Norlase pourra ainsi jouer un rôle de cheffe de file plus fort dans le domaine des soins oculaires de demain. Ce n’est là que le début. »

Per Haugaard, chef de la représentation de la Commission européenne au Danemark : « Il est essentiel que les entreprises européennes mettent au point des technologies critiques et que nous assurions des investissements dans les entreprises de technologies médicales telles que Norlase sur l’ensemble du continent. »

Sur le plan technique, le financement soutiendra le développement et la mise sur le marché des lasers ophtalmiques portables innovants de Norlase, conçus pour diagnostiquer et traiter les causes de la perte de vision et de la cécité. Le projet se concentre sur l’avancement des nouvelles technologies de laser ophtalmique et l’expansion des installations de production pour soutenir la demande accrue. L’entreprise a récemment lancé LYNX, son quatrième appareil qui est aussi le plus innovant. Il peut réduire le temps de traitement de plus de 50 % et établit ainsi de nouvelles normes d’efficacité, d’accessibilité et de précision dans les traitements au laser ophtalmique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Norlase a été fondée au Danemark pour commercialiser la technologie laser brevetée mise au point à l’Université technique du Danemark, et ses produits sont maintenant utilisés dans les meilleurs hôpitaux ophtalmiques du monde.