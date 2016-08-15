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VAEKSTFONDEN EQUITY CO-INVESTMENT PLATFORM

Signature(s)

Montant
74 960 811,48 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 74 960 811,48 €
Lignes de crédit : 74 960 811,48 €
Date(s) de signature
2/07/2019 : 74 960 811,48 €
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21/09/2018 - VAEKSTFONDEN EQUITY CO-INVESTMENT PLATFORM
Communiqués associés
Danemark : Vækstfonden s’associe à la BEI pour soutenir les PME et ETI

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 02/07/2019
20160815
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VAEKSTFONDEN EQUITY CO-INVESTMENT PLATFORM
VAEKSTFONDEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 1200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an equity-type participation in a co-investment platform between the EIB and Vaekstfonden, the Danish state's investment fund, to support the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Denmark, whereby the Bank and Vaeksfonden make equity and quasi-equity co-investments into companies selected by Vaekstfonden on a pari passu basis.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Denmark.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - VAEKSTFONDEN EQUITY CO-INVESTMENT PLATFORM
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85914386
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160815
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Danemark
Disponible au public
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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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