Deux projets vont bénéficier de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe : la modernisation du réseau de transport d’électricité et le financement des petites et moyennes entreprises.

Deux autres projets doivent permettre de financer des investissements clés dans les infrastructures et un programme de prêts aux étudiants de l’enseignement supérieur.

La BEI va également soutenir la banque hongroise de développement (MFB) dans la mise en place d’une unité de services de conseil pour les infrastructures et les PME.

La Banque européenne d’investissement (BEI) manifeste son soutien à l’économie hongroise et aux projets relevant de la politique de cohésion en Europe centrale et orientale. À Budapest, Vázil Hudák, vice-président de la BEI, a signé ce jour quatre accords de prêt distincts pour un montant total de 400 millions d’EUR, ainsi qu’un contrat relatif à des services de conseil. Il a également pris la parole au Forum économique de Budapest.

Deux des quatre prêts sont assortis d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ». Soutenue par la garantie du budget de l’UE du plan Juncker, MVM Hungarian Electricity Private Limited Company (« MVM »), acteur majeur des secteurs hongrois de l’électricité et du gaz, bénéficiera d’un prêt de 100 millions d’EUR de la BEI qui permettra à sa filiale MAVIR, opérateur indépendant hongrois de transport, de moderniser et étendre son réseau de transport, notamment des interconnexions avec la Slovaquie. Budapest Bank, la 8e banque du pays par le volume de ses actifs, se verra accorder un prêt de 25 millions d’EUR à des conditions favorables qui servira à renforcer ses volumes de prêts aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire hongroises, notamment dans les zones rurales.

Les deux autres opérations concernent, d’une part, un prêt-cadre d’envergure de 225 millions d’EUR (Cohesion Fund Framework Loan IV) qui contribuera à financer des investissements dans les secteurs de l’eau, notamment en matière de prévention des inondations, de la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique et de la modernisation des routes et des voies ferrées ; et d’autre part, un prêt de 50 millions d’EUR à Diakhitel, un établissement public chargé de gérer le programme de prêts aux étudiants de l’enseignement supérieur en Hongrie.

Un cinquième accord est en cours de signature avec la banque hongroise de développement (MFB). Il permettra à MFB de mettre en place une unité de services de conseil spécialisée qui accompagnera les clients hongrois dans la préparation et la mise en œuvre de plans d’investissement. Cet accord s’appuie sur la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), le pilier consultatif du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

« Les prêts signés aujourd’hui témoignent de l’engagement de la BEI en faveur de projets relevant de la politique de cohésion en Hongrie », a déclaré Vázil Hudák, vice-président de la BEI. Il est responsable des opérations en Hongrie et supervise les programmes de conseil et liés à la politique de cohésion que met en œuvre la banque de l’UE. « La BEI finance des projets qui devraient avoir un impact positif sur la société et l’économie, grâce à une meilleure production et efficacité énergétiques, à une mobilité accrue, à une sécurité environnementale renforcée et un enseignement plus performant. La Banque se réjouit également de signer le premier accord de prêt d’entreprise direct au titre du FEIS avec MVM et le premier prêt au même titre avec un intermédiaire financier en Hongrie, Budapest Bank, qui contribuera à faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises innovantes. Toutes ces initiatives aideront la Hongrie à combler le fossé qui sépare les régions les mieux nanties des régions moins avancées. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « Ces accords auront un impact positif sur le développement de l’économie locale en Hongrie. Ils montrent que le plan Juncker peut jouer pleinement son rôle en renforçant la cohésion dans notre Union ; il aide les États membres et les régions à croître plus vite et à se rapprocher. Les deux accords de prêt signés au titre du FEIS permettront de moderniser le système électrique hongrois, dans l’intérêt direct de la population, et soutiendront les petites entreprises du pays qui ont besoin d’un coup de pouce financier, notamment dans les zones rurales. En outre, un nouveau prêt de la BEI signé ce jour permettra à un plus grand nombre de projets relevant de la politique de cohésion de voir le jour dans le domaine des infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour le développement régional à long terme du pays. »

Informations complémentaires concernant les projets

FEIS : POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION

Il s’agit du premier projet direct financé au titre du FEIS en Hongrie. MVM (MVM Hungarian Electricity Private Limited Company), société publique et acteur majeur des secteurs hongrois de l’électricité et du gaz, va bénéficier d’un prêt de 100 millions d’EUR. MVM rétrocédera les fonds de la BEI à sa filiale MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. Le projet financé concerne un programme d’investissement pluriannuel qui porte sur la pose des tronçons hongrois de deux nouvelles lignes aériennes de 400 kV reliant la Hongrie à la Slovaquie, sur la construction de quatre nouveaux postes électriques, sur la rénovation et l’extension de postes existants et sur la reconstruction de lignes aériennes. Ce programme d’investissement contribuera à améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau hongrois, avec des répercussions positives pour l’Europe centrale et orientale dans un contexte d’augmentation des capacités régionales de transit et d’interconnexion. En outre, le prêt de la BEI bénéficiant de la garantie du FEIS permettra de renforcer la structure financière de l’entreprise et a donc le potentiel d’attirer d’autres investisseurs, ce qui est l’un des objectifs du plan Juncker.

FEIS : BUDAPEST BANK ENHANCED SUPPORT FOR SMEs

Ce prêt intermédié de 25 millions d’EUR est la première opération entre la Budapest Bank et la BEI et la première opération de la BEI au titre du FEIS avec un intermédiaire financier en Hongrie. Ce prêt permettra à Budapest Bank de diversifier ses sources de financement et de renforcer son soutien aux PME hongroises dans divers secteurs et à travers le pays, grâce à un solide réseau de clients dans les zones rurales. L’intermédiaire s’est engagé à financer des PME pour un montant au moins égal au double du prêt de la BEI.

PRÊT-CADRE COHESION FUND IV

Il s’agit de la deuxième tranche du prêt-programme structurel de 225 millions d’EUR (Cohesion Fund IV) qui soutient, pour l’essentiel, de grands projets d’infrastructure permettant à la Hongrie d’atteindre ses objectifs pour la période de programmation 2014-2020 en termes de croissance et d’emploi, d’action climatique et d’indépendance énergétique. Le programme global englobe des investissements dans les secteurs de l’eau (prévention des crues, notamment), de la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la distribution. Il couvre également des projets liés aux transports, à l’amélioration des routes dans les régions moins développées et des voies ferrées dans toute la Hongrie. Les bénéficiaires de ce prêt-programme sont des établissements publics et privés, tels que des administrations centrales et locales (ministères, collectivités locales), des entreprises publiques nationales ou municipales, des entreprises privées et des établissements à but non lucratif.

DIAKHITEL - STUDENT LOAN V

Diakhitel (Diakhitel Kozpont Zrt.) est un établissement public chargé de la gestion du mécanisme de prêts aux étudiants de l’enseignement supérieur hongrois. Le prêt BEI de 50 millions d’EUR servira à financer jusqu’à 50 % du montant total des prêts aux étudiants d’ores et déjà décaissés ou à décaisser par l’organisme entre 2017 et 2021. Les prêts aux étudiants permettent de financer les droits d’inscription et les frais de subsistance des étudiants et visent à faciliter l’accès des étudiants locaux et étrangers au système hongrois d’enseignement supérieur.

ADVISORY SUPPORT FOR THE HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK (MFB)

Enfin, la BEI a signé un accord pour aider la banque hongroise de développement (MFB) à mettre en place une unité de services de conseil spécialisée au sein de sa structure. Cette nouvelle unité aura pour tâche d’aider différents clients en Hongrie à préparer et à mettre en œuvre des projets d’investissement dans le domaine des infrastructures de transport et dans le secteur des PME et ETI. Cet accord de prêt est l’un des premiers signés par la BEI dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. Il permettra de renforcer la capacité des banques de développement nationales à fournir des services de conseil au niveau local.