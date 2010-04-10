Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)

Signature(s)

Montant
770 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 770 000 000 €
Industrie : 40 810 000 €
Déchets solides : 81 620 000 €
Infrastructure composite : 92 400 000 €
Transports : 269 500 000 €
Eau, assainissement : 285 670 000 €
Date(s) de signature
20/06/2011 : 15 900 000 €
16/11/2012 : 24 910 000 €
20/06/2011 : 31 800 000 €
20/06/2011 : 36 000 000 €
16/11/2012 : 49 820 000 €
16/11/2012 : 56 400 000 €
20/06/2011 : 105 000 000 €
20/06/2011 : 111 300 000 €
16/11/2012 : 164 500 000 €
16/11/2012 : 174 370 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI s’engage à hauteur de 400 millions d’EUR en faveur de projets relevant de la politique de cohésion et signe deux nouvelles opérations dans le cadre du plan Juncker
Related sub-project
BUDAPEST-ESZTERGOM RAILWAY RECONSTR I
Related sub-project
ZAHONY RAIL INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 20/06/2011
20100410
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cohesion Fund Framework Loan II

Republic of Hungary represented by the National Development Agency

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 770 million.
EUR 6 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will provide financing for the Operational Programmes (OP) Transport and Energy & Environment within Hungary’s National Strategic Reference Framework for the EU programming period 2007-2013, complementing EU grants and national resources.

The proposed operation will complement EU grants support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of transport, environment and energy, which are expected to foster Hungarian economic and social development, compliance with EU environment directives and further integration within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including reduction of pollution, reduced use of energy, increase of safety, improved water and wastewater services. The EIB will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats, Birds Directives, as transposed in the national law.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in the national legislation and in line with the general rules and principles of the Treaty on the Functioning of the European Union

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Projets associés
Related sub-project
BUDAPEST-ESZTERGOM RAILWAY RECONSTR I
Related sub-project
ZAHONY RAIL INFRASTRUCTURE
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI s’engage à hauteur de 400 millions d’EUR en faveur de projets relevant de la politique de cohésion et signe deux nouvelles opérations dans le cadre du plan Juncker

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
39183340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100410
Secteur(s)
Eau, assainissement
Infrastructure composite
Transports
Déchets solides
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Autres liens
Fiche récapitulative
Cohesion Fund Framework Loan II
Fiche technique
COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI s’engage à hauteur de 400 millions d’EUR en faveur de projets relevant de la politique de cohésion et signe deux nouvelles opérations dans le cadre du plan Juncker
Related sub-project
BUDAPEST-ESZTERGOM RAILWAY RECONSTR I
Related sub-project
ZAHONY RAIL INFRASTRUCTURE

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI s’engage à hauteur de 400 millions d’EUR en faveur de projets relevant de la politique de cohésion et signe deux nouvelles opérations dans le cadre du plan Juncker
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Related sub-project
BUDAPEST-ESZTERGOM RAILWAY RECONSTR I
Related sub-project
ZAHONY RAIL INFRASTRUCTURE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes