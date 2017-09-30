DIAKHITEL - STUDENT LOAN V

Fiche récapitulative
The project consists of financing the costs related to higher education studies in Hungary by providing loans to students through Diákhitel Központ Zrt. (Diákhitel).
The purpose of the project is to finance student loans for higher education students in public universities in Hungary. This is the fifth project with Diákhitel Kozpont Rt (hereafter Diákhitel) to assist students in financing higher education studies and improve access to tertiary education programmes. Eligible expenditures of the new scheme include tuition fees and living costs.
The project does not comprise any capital investment in new research infrastructure. In the light of this and its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore does not need an Environmental Impact Assessment. The project will contribute to increased access to higher education for students who otherwise would not have the financial means. This student operation is therefore likely to generate positive effects, both at individual and societal level.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EC and/or 2014/23/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.