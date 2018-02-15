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POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2018 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 février 2018
Statut
Référence
Signé | 28/09/2018
20170682
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ATVITELI RENDSZERIRANYITO ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 290 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the reinforcement and extension of the electricity transmission network in Hungary.

The project is expected to enable the promoter to improve the safety and reliability of the electricity transmission system as well as support the efficient operation of the electricity transmission network in Hungary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some project components related to the construction of new electricity transmission infrastructure - in particular a new overhead line and the new substations - need to undergo an Environmental Impact Assessment (EIA). The project components are expected to have limited environmental consequences. The main impacts that can typically be expected for projects of this nature relate to visual impacts, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. The potential social impact refers to the location of the towers and to the right of way of the transmission corridors.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme's components have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation defining public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
Date de publication
21 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82931149
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - POWER TRANSMISSION MODERNISATION AND EXTENSION
Date de publication
15 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84037291
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170682
Dernière mise à jour
15 Jun 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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