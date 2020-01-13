>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

Tout enfant qui possède un coffret de peinture sait qu’il existe de nombreuses nuances de vert. Alors, si j’essaie de vous vendre une « obligation verte » visant à lutter contre les changements climatiques, pouvez-vous savoir si elle est effectivement verte ?

Dans cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat, vous apprendrez comment les grandes institutions ont élaboré – à votre intention, ou à destination du fonds de pension ou de la banque qui intervient pour vous – une série de critères permettant de déterminer précisément l’intensité de la teinte d’une obligation verte.

Cette nuance est plus importante qu’il n’y paraît. En effet, la lutte contre les changements climatiques présente plusieurs aspects : elle revêt un caractère d’urgence, elle est cruciale pour la survie de l’humanité et elle représente des sommes colossales.

Si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, nous devons investir des milliers de milliards d’euros dans les énergies renouvelables, dans l’efficacité énergétique, en faveur de projets centrés sur l’adaptation aux effets qu’a déjà le dérèglement climatique ; et nous devons mettre au point de nouvelles technologies qu’aucun de nous n’a encore imaginées.

Tout cela coûte énormément de fonds, que nous ne lèverons que si nous pouvons prouver aux investisseurs qu’ils sont employés dans des projets qui ont un impact réel pour le climat. C’est le sujet de cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat.