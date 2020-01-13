Pourquoi est-il si important de savoir si une obligation est bien verte ? Cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat explique que c’est essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Tout enfant qui possède un coffret de peinture sait qu’il existe de nombreuses nuances de vert. Alors, si j’essaie de vous vendre une « obligation verte » visant à lutter contre les changements climatiques, pouvez-vous savoir si elle est effectivement verte ?
Dans cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat, vous apprendrez comment les grandes institutions ont élaboré – à votre intention, ou à destination du fonds de pension ou de la banque qui intervient pour vous – une série de critères permettant de déterminer précisément l’intensité de la teinte d’une obligation verte.
Cette nuance est plus importante qu’il n’y paraît. En effet, la lutte contre les changements climatiques présente plusieurs aspects : elle revêt un caractère d’urgence, elle est cruciale pour la survie de l’humanité et elle représente des sommes colossales.
Si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, nous devons investir des milliers de milliards d’euros dans les énergies renouvelables, dans l’efficacité énergétique, en faveur de projets centrés sur l’adaptation aux effets qu’a déjà le dérèglement climatique ; et nous devons mettre au point de nouvelles technologies qu’aucun de nous n’a encore imaginées.
Tout cela coûte énormément de fonds, que nous ne lèverons que si nous pouvons prouver aux investisseurs qu’ils sont employés dans des projets qui ont un impact réel pour le climat. C’est le sujet de cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat.
Voici ce que vous découvrirez dans cet épisode sur la finance verte de notre podcast consacré au climat :
- Que sont les obligations vertes ? Les obligations vertes sont des titres financiers dont le produit est affecté à des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
- Avant d’aborder les obligations vertes, nous vous expliquerons aussi ce que sont les obligations. Une obligation est un instrument financier qui est vendu par une entreprise, une institution ou même un pays. L’investisseur achète les obligations car l’émetteur – le vendeur des obligations – s’engage à rembourser, à une échéance future déterminée, les fonds apportés par l’investisseur auxquels s’ajoutent des intérêts. C’est la même chose pour les obligations vertes, mais avec une touche écologique.
- Qu’est-ce qu’une obligation pour le développement durable ? Les obligations pour le développement durable sont des titres financiers de dette dont le produit est affecté à des projets qui contribuent à la réalisation d’objectifs de durabilité autres que l’atténuation des changements climatiques (un volet couvert par les obligations vertes). Les obligations pour le développement durable s’attachent à d’autres domaines liés à l’environnement.
